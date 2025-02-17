مقابلة مع السيد عامر عصام الطوال حول معرض "الأردن: فجر المسيحية"

مدير وحدة السياحة الدينية لدى هيئة تنشيط السياحة الأردنية يحدّثنا عن أهمية هذا المعرض ودوره في تعزيز السياحة الدينية وتسليط الضوء على الإرث المسيحي في الأردن

يُشكّل معرض "الأردن: فجر المسيحية" محطة ثقافية وروحية بارزة، تُبرز الدور المحوري للأردن في تاريخ المسيحية، وتعيد تسليط الضوء على إرثه كمهد للحج المسيحي. بتنظيم من وزارة السياحة والآثار الأردنية، وبالتعاون مع الكرسي الرسولي، يجمع المعرض أكثر من ٩٠ قطعة أثرية نادرة، تعكس العمق الروحي والتاريخي للمواقع المقدسة في الأردن، مثل موقع معمودية السيد المسيح "المغطس"، جبل نيبو، وقلعة مكاور. ويأتي هذا الحدث الاستثنائي في سياق السنة اليوبيلية المقدسة ٢٠٢٥ التي يحتفل بها الفاتيكان تحت شعار "حجاج الرجاء"، ما يعزز الروابط الروحية والثقافية بين الأردن والفاتيكان، ويؤكد مكانة المملكة الأردنيّة كوجهة رئيسية للسياحة الدينية. كما يتزامن المعرض مع الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين الأردن والكرسي الرسولي، مما يجعله رمزًا للتعاون المتواصل في مجالات التراث والإيمان. وللحديث عن أهمية هذا المعرض ودوره في تعزيز السياحة الدينية وتسليط الضوء على الإرث المسيحي في الأردن، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع السيد عامر عصام الطوال، مدير وحدة السياحة الدينية لدى هيئة تنشيط السياحة الأردنية، تحدّث فيها حول أبعاد هذه المبادرة وأثرها على المشهد السياحي والثقافي في المملكة الأردنيّة الهاشميّة. لنستمع إلى ما قاله