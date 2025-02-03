كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في القمة الدولية لحقوق الأطفال في الفاتيكان

"لكل طفل حق متساو في الحصول على الحماية والرعاية. لا استثناءات. لا حالات استبعاد. وبلا شروط مسبقة" هذا ما قالته جلالة الملكة رانيا العبدالله في القمة الدولية لحقوق الأطفال

عقدت اليوم في الفاتيكان، القمة الدوليّة لحقوق الأطفال، بمشاركة شخصيات بارزة من بينهم جلالة الملكة رانيا العبدالله التي كان لها مداخلة قالت فيها قداسة البابا فرنسيس شكرًا لكم على عقد هذه القمة المهمة، والتزامكم غير المشروط تجاه أطفال العالم. قبل سنوات، قمت بنشر مجموعة من الرسائل التي وصلتك من أولاد وبنات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ردودك عليها. وفي إحدى الرسائل، سألك طفل لاجئ يدعى محمد: "هل سيعود العالم كما كان في الماضي؟". أراد أن يعرف إن كانت حياته ستعود يوماً لما كانت عليه. وهذا سؤال يؤرق ملايين الأطفال، ممن قلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب الحرب. وهو سؤال ما من إجابات سهلة له.

تابعت جلالة الملكة تقول اتفاقية حقوق الطفل هي المعاهدة التي حظيت بأكبر عدد من التصديقات في التاريخ. فمن الناحية النظرية، الإجماع العالمي واضح: كل حق لكل طفل. ومع ذلك، يتم استثناء الكثير من الأطفال حول العالم من ذلك الالتزام–خاصة في مناطق النازعات. والأسوأ أن الناس أصبحوا غير مبالين بآلامهم. اليوم، يعيش واحد من كل ستة أطفال على وجه الأرض في مناطق متأثرة بالنازع. واحد من ستة. يومياً، العشرات منهم إما يقتلون أو يشوهون. يسلبون من كل حق... في الحياة والأمان، وأيضاً في التعليم والصحة والخصوصية والحماية من الإساءة. أي شخص اعتنى بطفل يدرك تلك الفطرة التي تدفعه لحمايته من المعاناة. لكن - في خضم الحرب لا يوجد ما يحمي الأطفال من أقسى نزوات البشر.

أضافت جلالة الملكة تقول تأتي أسوأ كوابيسنا في وضح النهار. نجدهم في كل تقرير إخباري أو فيديو مسبوق بتحذير من "قسوة المحتوى" على وسائل التواصل الاجتماعي، ينزفون ويغطون آذانهم بعد غارة جوية. يُحرقون لدرجة لا يستطيع حتى أهلهم التعرف عليهم. يشهدون فظائع تم تظليلها على شاشاتنا من شدة هولها. فكروا بذلك. لقد تم اعتبار واقعهم المعاش صادماً لدرجة تصنيفه بغير المناسب حتى لمشاهدة الكبار. فضحايا الحروب الأصغر سناً يُسلبون من حقهم الأساسي – الحق في الطفولة. وتُبرَّر هذه الجريمة بأخرى: إقصاؤهم عن عالم الطفولة كلياً. يتم شيطنتهم وإظهارهم كأشخاص أكبر سناً وتصويرهم على أنهم يشكلون تهديداً أو نبذهم على أنهم دروع بشرية. من فلسطين إلى السودان ومن اليمن إلى ميانمار وغيرها، يسبب هذا "التجريد من الطفولة" شروخاً في تعاطفنا. يكبت الحاجة الملحة للتحرك لصالح اللامبالاة. يسمح للسياسيين بالتملص من المسؤولية... وتقديم الأجندات الضيقة على حساب المسؤوليات الجماعية.

تابعت جلالة الملكة تقول قداسة البابا، بعد وقت قصير من تسلم دعوتك لحضور القمة، قرأت دارسة صادمة حول الحالة النفسية لأطفال غزة الأكثر عرضة للخطر: أفاد ٩٦ % منهم بشعورهم أن موتهم وشيك. وقال ما يقارب نصفهم إنهم يرغبون في الموت. لا أن يصبحوا رواد فضاء أو رجال إطفاء كبقية الأطفال– أرادوا الموت. كيف سمحنا لإنسانيتنا الوصول إلى هذا الواقع: واقع يتقبل معاناة بعض الأطفال، على أساس اسمهم أو عقيدتهم أو مكان ولادتهم؟ حيث يتحدد مصير كل طفل وفقاً لفاصل زائف بين "أطفالنا" و"أطفالهم"؟ دون تطبيق متساو،تكون الالتازمات العالمية جوفاء. فإن كان بالإمكان إنكار حق ما، فهو ليس بحق على الإطلاق، بل امتياز تتمتع به قلة محظوظة.

وخلصت جلالة الملكة رانيا العبدالله إلى القول ومع مرور ساعات هذا اليوم، ودراسة حقوق الأطفال من كل زاوية، لا يمكننا إغفال أولئك الذين يستيقظون كل يوم متسائلين: "هل سيعود العالم كما كان في الماضي؟". قداستك، كانت إجابتك على سؤال محمد: "لا، فعندما يحين الوقت، لن يكون العالم كما كان. سيكون مكاناً أفضل بكثير مما كان عليه في الماضي". ما زالت تلك الرؤية الزاهية في متناول أيدينا – لكن إن عملنا من أجل ذلك فقط. "كل حق لكل طفل". هذا هو الوعد الذي قطعه العالم للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين والأيتام والمهملين. سواء كانوا يفتقدون أسنانهم اللبنية الأمامية أو فقدوا أطرافاً بإصابات حرب، لكل طفل حق متساو في الحصول على الحماية والرعاية. لا استثناءات. لا حالات استبعاد. وبلا شروط مسبقة.