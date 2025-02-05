معالي وزيرة السياحة والآثار في الأردن تحدّثنا عن المعرض الذي تنظّمه وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع الفاتيكان في روما تحت عنوان "الأردن: فجر المسيحية"

تُعد المملكة الأردنية الهاشمية منارة للتعايش الديني ومركزًا تاريخيًا وتراثيًا مرتبطًا بجذور الديانة المسيحية. وفي إطار تعزيز هذا الإرث الفريد، تُنظّم وزارة السياحة والآثار الأردنية بالتعاون مع الفاتيكان معرضًا استثنائياً بعنوان "الأردن: فجر المسيحية"، الذي يُقام بمدينة الفاتيكان من ٣١كانون الثاني يناير وحتى ٢٨ شباط فبراير ٢٠٢٥. يأتي هذا الحدث احتفاءً بمرور ثلاثين عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، وإحياءً للذكرى الستين لزيارة البابا بولس السادس للأردن عام ١٩٦٤، فضلاً عن تزامنه مع احتفالات السنة اليوبيلية المقدسة للفاتيكان تحت شعار "حجا الرجاء". يُقدّم المعرض للزوار رحلة عبر الزمن من خلال عرض أكثر من ٩٠ قطعة أثرية نادرة تسرد تطور المسيحية في الأردن منذ لحظة معمودية السيد المسيح وحتى العصر الحديث، مسلّطًا الضوء على المواقع المقدسة المعتمدة للحج المسيحي ودور المسيحيين الأوائل في إثراء الثقافة والفنون. وللمناسبة أجرينا مقابلة مع معالي وزيرة السياحة والآثار في الأردن، السيّدة لينا مظهر عناب حدّثتنا فيها عما يمثّله هذا المعرض للأردن في ظل هذه المناسبات التاريخية ودور هذا المعرض في عكس رسالة الأردن للعالم التي تؤكّد على قيم السلام والعيش المشترك ويعكس التزام المملكة العميق بالحفاظ على الآثار وحماية الأديان. لنستمع إلى ما قالته