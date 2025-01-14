"أنقذوا الأطفال" تندد باستهداف المدارس في قطاع غزة

جاء في البيان أنه خلال الأسبوع الأول من العام الذي بدأ للتو واجه الأطفال وعائلاتهم في غزة خمس هجمات من قبل القوات الإسرائيلية استهدفت مدارس تأوي النازحين، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال على الأقل وسقوط عشرات القتلى.

وأوضحت المنظمة – المعروفة بدفاعها عن حقوق الأطفال منذ أكثر من مائة عام – أن أربع هجمات سُجلت في محافظة غزة، شمال القطاع، حيث توجد مكاتب وزارة الإعلام، في وقت أعلنت السلطات المحلية أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص قُتلوا أو فُقدوا بعد مائة يوم من الحصار والقصف المكثف. هذا وكانت دراسة قد أظهرت في شهر أيلول سبتمبر الماضي أن نسبة ستة وتسعين بالمائة من المباني المدرسية في القطاع تضررت أو دُمرت بالكامل نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأكد بيان منظمة "أنقذوا الأطفال" أن الاستهداف المتعمد للمدارس، أثناء الصراعات المسلحة، يشكل انتهاكا خطيراً لحقوق الأطفال، وهذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غيتيريس، في تقرير تناول أوضاع الأطفال في الصراعات، صدر في منتصف العام الماضي، وسلط الضوء على خمسة وأربعين هجوماً ضد المدارس من قبل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى هجومين اثنين شنتهما كتائب القسام (التابعة لحماس) ومجموعات مسلحة فلسطينية أخرى خلال العام ٢٠٢٣.