زوبي: نأمل أن تمنع الهدنة في غزة المزيد من المعاناة

رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، على هامش تقديم كتاب "الخط السري - كواليس العلاقة بين الدولة والفاتيكان" للصحفي والكاتب أنطونيو بريتسيوزي، يعلق على الإعلان عن تحديد الاتفاق بشأن القطاع، ويرجو في مستقبل من الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية الإيطالي، تاجاني، ينضم إلى هذا التفاؤل، مطمئنًا إلى أن إيطاليا ستواصل تقديم مساهمتها لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط ومناطق الأزمات الأخرى.

أعرب رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الكاردينال ماتيو زوبي، عن ارتياحه للإعلان عن الاتفاق على هدنة في غزة. وقد جاء ذلك خلال حضوره في السفارة الإيطالية لدى الكرسي الرسولي، على هامش تقديم كتاب "الخط السري – كواليس العلاقة بين الدولة والفاتيكان" للصحفي والكاتب أنطونيو بريتسيوزي، حيث قال: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى لتجنب المزيد من المعاناة". بدوره، عبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني عن تفاؤله قائلاً: "أعتقد أنها أخبار رائعة، وخطوة مهمة نحو السلام، ومن الضروري تعزيز وقف إطلاق النار والمضي قدمًا في المراحل التالية". وأضاف زوبي، في تصريحاته للصحفيين، أنه كان ينتظر هذا الإعلان مع رئيس الجالية اليهودية في بولونيا، مؤكدًا: "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول أكثر استدامة. يجب أن نُعِدَّ للسلام بجدية". كما وصف هذه المرحلة بأنها "بالغة الأهمية"، مشيرًا إلى ضرورة استشراف المستقبل والسعي نحو "شيء مستقر". وأضاف: "هناك رضا كبير بعد ألم هائل لا ينبغي أن ننساه، لكي نواصل العمل من أجل السلام".

من جهته أشار تاجاني إلى أن هذه الهدنة تأتي مكملة لوقف إطلاق النار في لبنان، الذي ترافق مع انتخاب الرئيس ميشال عون، ومع ما وصفه "بأول الإشارات الإيجابية من الإدارة السورية الجديدة"، مما يعزز الرجاء في إمكانية "بناء السلام تدريجيًا في الشرق الأوسط". وأكد وزير الخارجية الإيطالي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتم توقيفه إذا زار إيطاليا، رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. كما أعلن عن زيارته المرتقبة إلى فلسطين يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أن "إيطاليا ستكون أكثر حضورًا لدعم عملية السلام". كذلك تطرق تاجاني إلى العلاقة بين إيطاليا والفاتيكان، وهو موضوع كتاب بريتسيوزي، مشددًا على الدور القوي لإيطاليا على المستوى الأوروبي، واصفًا موقفها بأنه "أوروبي النزعة، وهو ما نؤمن به". كما استشهد بخطابات البابا يوحنا بولس الثاني والبابا فرنسيس في البرلمان الأوروبي، وبحثهما عن "روح أوروبا وجذورها المسيحية، التي تمثل هويتنا"، مضيفًا: "هذا الكتاب يوضح مدى أهمية العلاقة بين إيطاليا والمسيحية". وأكد في هذا السياق أن هذه وليست مجرد علاقة بين الإكليروس والكنيسة والدولة الإيطالية، وإنما هي "علاقة طبيعية" بين الدين المسيحي والإيطاليين.

كما أعاد وزير الخارجية الإيطالي التأكيد على أن الهدف النهائي يجب أن يكون "دولتين لشعبين". وأعلن تاجاني في هذا السياق عن استعداد إيطاليا "للمشاركة عسكريًا في حال قررت الأمم المتحدة إنشاء إدارة شبيهة بقوات اليونيفيل في فلسطين"، وذلك لتوحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف تحقيق "الاستقرار والسلام أخيرًا للشعب الفلسطيني". واختتم تاجاني حديثه بالإشارة إلى أن العلاقات بين إيطاليا والفاتيكان هي "أكثر من إيجابية"، حيث يتفق الطرفان على "ضرورة نشر السلام، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في إفريقيا وأوكرانيا". كما شدد على أن الفاتيكان قد حافظ على "موقف ثابت من السلام منذ عهد البابا بيوس الثاني عشر وحتى البابا فرنسيس"، مستذكرًا "الخطاب الشهير للبابا بولس السادس في الأمم المتحدة".