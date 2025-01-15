مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يقيم إحياء ذكرى لنيافة الكاردينال أنخيل أيوزو

بيان صادر عن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

قام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بالتعاون مع كاتدرائية سيدة شبه الجزيرة العربية بإحياء ذكرى نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو عضو مجلس أمناء المركز عميد دائرة الحوار بين الأديان لدى الكرسي الرسولي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية ومجتمعية ورموز دينية.

وأشاد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي بمآثر الفقيد الراحل نيافة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو، وإسهاماته في ترسيخ التسامح والتعايش السلمي والحوار الديني والحضاري، من خلال عمله الأكاديمي ومؤلفاته العلمية ورئاسته المجلس البابوي للحوار بين الأديان بالكرسي الرسولي، وعضويته الفاعلة في مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. وأعرب معاليه عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها الصادقة إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وإلى أسرة الفقيد الراحل وعائلته الكريمة، مستذكرا مواقفه الثابتة ومبادراته التنويرية في تعزيز ثقافة التعايش السلمي والأخوة الإنسانية التي ستبقى إرثا حاضرًا في نفوس الجميع. من جانبه، أشاد المطران ألدو بيراردي النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية بالمبادرات الجليلة لنيافة الكاردينال أيوزو في نشر ثقافة السلام والتعايش، معربًا عن تقديره لجهود مملكة البحرين ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وكفالة حرية الدين والمعتقد لجميع المواطنين والمقيمين.