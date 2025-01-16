غزّة، من الدوحة إعلان وقف إطلاق النار

رئيس وزراء قطر يعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بعد التسريبات التي نشرها الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب. بعد ١٥ شهرًا من الحرب، يمكن لعشرات الرهائن الإسرائيليين العودة إلى ديارهم.

أعلن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الأربعاء، أن إسرائيل وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين، يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي "يسرّ دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن نجاح جهود الوساطة المشتركة لوصول طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بين الجانبين". وأكد رئيس وزراء قطر أن حماس ستطلق سراح ٣٣ أسيرًا في المرحلة الأولى، لافتا إلى أن اتفاق غزة يتضمن إدخال مساعدات وإعادة تأهيل المستشفيات. هذا وقد وجاء التوصل إلى الاتفاق بعد نحو ١٥ شهرًا من المعارك، وعقب مفاوضات متواصلة لأيام في العاصمة القطرية الدوحة اليوم.

في المقابل، علق الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الأربعاء، على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. وقال ترامب: إن هذا الاتفاق "الملحمي" لم يكن ليحدث إلا "نتيجة لانتصارنا التاريخي في تشرين الثاني نوفمبر"، في إشارة إلى فوزه بالانتخابات الرئاسية وعودته المرتقبة إلى البيت الأبيض في ٢٠ يناير الجاري. وفي تعليقات عاجلة على منصته "تروث سوشيال" أكد ترامب التوصل لاتفاق تفرج بموجبه إسرائيل عن فلسطينيين، فيما تطلق حماس سراح رهائن إسرائيليين تحتجزهم في قطاع غزة. وأضاف الرئيس المنتخب: "لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط وسيطلق سراحهم قريبا". كما أشار إلى أنه سيعمل على البناء على ما قال إنها "اتفاقيات إبراهيم للسلام"، وتوسيع نطاقها. ولفت إلى أنه "متحمس لأن الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين سيعودون إلى وطنهم ليتم لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم". وقال ترامب: "هذا فقط بداية لأشياء عظيمة ستحدث لأمريكا، والعالم بأسره".