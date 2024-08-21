البرلمان الأوكراني يحظر الكنيسة التابعة لبطريركية موسكو

وقد أفادت مصادر البرلمان الأوكراني بأن مائتين وخمسة وستين نائباً صوتوا لصالح القانون، وهو أعلى بتسعة وثلاثين صوتاً من الحد الأدنى المطلوب. القانون الجديد، الذي لم يُبرم بعد، يمنح الرعايا المعنية مهلة تسعة أشهر لتقطع علاقاتها مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والتي عبرت في أكثر من مناسبة عن تأييدها للغزو الروسي لأوكرانيا.

الرد الرسمي الروسي لم يتأخر إذ جاء على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي اعتبرت أن الإجراء يرمي إلى القضاء على الأرثوذكسية الحقيقية، واستبدالها بكنيسة بديلة مزيفة، على حد قولها. أما بطريركية موسكو فرأت فيه توسيعاً لنطاق الاضطهاد الممارس من قبل كييف ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي، لاسيما الحرية الدينية.