السفارة البابوية في كاميرون تستضيف معرضا فوتوغرافيا يهدف إلى إرساء أسس السلام في المجتمع

عنوان المعرض "غرس السلام"، ويتضمن صوراً التقطتها إيميلي بينّا، التي تقيم في العاصمة وتنشط في أفريقيا الوسطى والغربية، وتعمل أيضا كمستشارة للعديد من الوكالات والمنظمات الدولية. وقد علّق السفير البابوي في كاميرون وغينيا الاستوائية المطران خوسيه بيتانكور على هذه المبادرة بالقول إن البعثة الدبلوماسية هي بيت مفتوح للجميع، وفسحة يلتقي فيها الأشخاص، وهي أيضا بمثابة جسر بين الكاثوليك والمسلمين، وبين الكاثوليك والبروتستنت، وبين قادة المجتمع المدني والعالم الأكاديمي والثقافي من أجل الإسهام في خلق بيئة ملائمة يمنو فيها السلام والتعاون.