إسرائيليون وفلسطينيون: "المستقبل يعتمد على احترام بعضنا البعض"

انتهى لقاء ريميني، ومن بين الشهادات العديدة تبرز "دائرة الآباء"، وهي الجمعية التي ينتمي إليها الإسرائيلي رامي الحنان والفلسطيني بسام عرامين، وكلاهما فقدا ابنتيهما ويلتزمان معًا في مسيرة مصالحة بين الشعبين تذهب أبعد من الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس

لقد عرضت صور عبير وسمدار على منصة لقاء ريميني. إنهما فتاتان صغيرتان تتشابهان في نضارة أعمارهما، كلاهما شعرهما مربوط، ونظرتهما عميقة. قُتلت سمدار، ١٣ عامًا، على يد انتحاري فلسطيني في وسط القدس؛ أما عبير، ١٠ سنوات، فقد قُتلت برصاص جندي إسرائيلي شاب خارج مدرستها. مصير مماثل، مأساوي، عنيف، ولا يمكن تفسيره أيضًا ويُعزى للأسف إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. لقد بكت عائلتاهما، مثل العديد من العائلات الأخرى، وتألمت، واليوم تجدان نفسيهما تحملان شهادة سلام ومصالحة. يلتزم والداهما، رامي الحنان وبسام عرامين، منذ سنوات في جمعية "دائرة الآباء"، التي تأسست عام ١٩٩٥ بمبادرة من إسحاق فرانكنثال، الذي اختطف ابنه أريك وقتل على يد جماعات إرهابية تابعة لحماس. وجمعهما معًا على منصة لقاء ريميني يوم الجمعة ٢٣ آب أغسطس، عرض كتاب لكولم ماكان، مؤلف رواية "Apeirogon"، التي تروي لقاءهما، والاعتراف بألمهما والتزامهما بالعمل من أجل مستقبل مختلف. إنه أحد أكثر اللقاءات المؤثرة من بين ١٤٠ لقاء نشّطه لمدة أسبوع حدث شركة وتحرير الذي يمثل ذلك البحث عن الجوهري، موضوع ومحور العديد من التأملات والمحادثات واللقاءات.

بسام عرامين، فلسطيني، تحدث عن اللحظة التي غيّر فيها وجهة نظره. "كنت في السجن وأردت الاستمتاع بمشاهدة فيلم عن المحرقة. بالنسبة لي كان ذلك بمثابة نوع من الانتقام، كنت أرغب في رؤية الآخرين وهم يتعرضون للتعذيب والقتل، ولكن بدلاً من ذلك بدأت في البكاء. أدركت أن هؤلاء كانوا أبرياء: دفعني هذا الفيلم، بعد ٢٥ عامًا، إلى كتابة أطروحة جامعية حول المحرقة لفهم الخوف الموجود في العقلية اليهودية. إن معرفة عدوك تعني البدء في فهمه: إنها الخطوة الأولى، كما يقول بسام، للجلوس معًا والتحدث. ويقول إن كونك فلسطينيا ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، فمن الضروري وضع حد لذلك لكي لا نستمر في قتل بعضنا البعض. "إنَّ حماس – يوضح عرامين – لا تمثل الشعب الفلسطيني بل هي جزء من الفلسطينيين. والقمع يخلق مقاومة وهذا الوضع لم يتغير منذ عقود، بل هو يخلق المزيد من الألم والمزيد من الضحايا، ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير".

أما الإسرائيلي رامي الحنان فقد ركَّز على الأخوَّة. "للتعبير عن الحب - كما يقول - ليس عليك بالضرورة أن تعيش الحداد لكي تفهم، ولا تحتاج إلى أن تكون مكاننا. يسعى العديد من الآباء، الذين مروا بما مررنا به، إلى الانتقام. هناك أشخاص غاضبون، منغلقون في دائرة من العنف، وآخرون يموتون وحيدين لكننا هنا، نحن حقيقيون، نحن مثال ملموس". ويروي رامي دهشة العديد من الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين عندما يقدّم مع بسام شهادته عن الصداقة والاحترام في المدارس. "هم ينظرون إلينا بعيون واسعة، كما لو أن الأرض تهتز وكما لو كنا ندخل في فوهة بركان نشط: هناك نهر من الدم يتدفق بين بلدينا وغالباً ما يتغير كل شيء عندما يسمعون أننا نسمي بعضنا البعض إخوة، عندما أقول بضع الكلمات بالعربية ويتحدث بسام بالعبرية. إنه مثل رؤية وسماع شقوق الجدار وهو ينهار فيما يفسح المجال للنور".

وقد تذكر كل من رامي وبسام بقوة اللقاء مع البابا فرنسيس الذي جرى في الفاتيكان في ٢٧ آذار مارس ٢٠٢٤، وتحدثا عن مشاعره عند رؤيته لصور ابنتيهما الصغيرتين. وفي ختام اللقاء قال الإسرائيلي رامي الحنان إنه ليس لديه أي سبب ليحب حماس، وقال: "لقد قتلت حماس ابنتي"، لكنه يؤكد أن ما حدث في ٧ تشرين الأول/أكتوبر أعاد القضية الإسرائيلية الفلسطينية إلى اهتمام العالم من جديد. "لا أعرف الحل ولكني أعلم أن مستقبلنا معًا يعتمد على كلمة واحدة: الاحترام!". احترام يمر عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما يقول رامي. "لينتهِ الاحتلال ولنطوِ صفحة من تاريخنا".