إقليم ترنتينو الإيطالي يستضيف لقاء تنظمه حركة "نساء مؤمنات من أجل السلام"

تقول الحركة التي تضم نساء ينتمين إلى مختلف الديانات يوحدهن التزام مشترك في قضية السلام، تقول إن اللقاء يكتسب أهمية كبرى في عالم اليوم الذي يعاني من الحروب، ومن هذا المنطلق لا بد من السعي إلى إعطاء دفع جديد لقيمة السلام انطلاقاً من النساء المؤمنات كي يتمكن من ترميم النسيج الاجتماعي الممزق، ويكنّ مروّجات للمصالحة.

يجري اللقاء تحت عنوان "أي سلام نريد في عالم من الحروب"، وسيكون عبارة عن ثلاثة أيام من التعايش المشترك، من أجل إيقاظ الأمل لدى الساعين إلى السلام في أزمنة الحرب، وللتأمل بعمق في معناه. سيشهد اللقاء مشاركة قرابة أربعين شخصية من بينها كريستيان موراي نائبة مدير دار الصحافة الفاتيكانية، كاترينا كوستا رئيسة المركز الدولي للسلام بين الشعوب في أسيزي، داريا شليفستان الكاتبة والمخرجة اليهودية وكمال العياشي إمام الجاليات المسلمة في إقليم فينيتو الإيطالي، والمحامية الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان نهى فران.