اختتام الاجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل بين فيتنام والكرسي الرسولي

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي بيانا حول انعقاد الاجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل بين فيتنام والكرسي الرسولي الجمعة ١٢ أيلول سبتمبر.

عُقد في الفاتيكان الجمعة ١٢ أيلول سبتمبر الاجتماع الثاني عشر لمجموعة العمل بين فيتنام والكرسي الرسولي وذلك برئاسة السيدة لي تي تو هانغ نائبة وزير الخارجية الفيتنامي التي ترأست الوفد الفيتنامي، والمطران ميروسواف فاخوفسكي وكيل العلاقات مع الدول مترئسا وفد الكرسي الرسولي. هذا ما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أضاف أن الاجتماع قد تضمن تبادلا موسعا لوجهات النظر حول العلاقات بين فيتنام والكرسي الرسولي والوضع الحالي للكنيسة الكاثوليكية في فيتنام. وقد تم الاعتراف بالإسهام الإيجابي للكنيسة في التنمية العامة في هذ البلد وذلك انطلاقا من روح عيش الإنجيل في العالم ككاثوليك صالحين ومواطنين صالحين.

هذا وأعرب الطرفان حسبما واصلت دار الصحافة عن الرضا إزاء تطور العلاقات الثنائية منذ الاجتماع السابق للجنة، الحادي عشر، الذي عُقد في أيار مايو ٢٠٢٤ في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك أيضا من خلال العمل والتشاورات الدورية، تبادل الوفود على مستويات مختلفة وخاصة على المستويات الرفيعة، هذا إلى جانب نشاط الممثل البابوي المقيم في هانوي رئيس الأساقفة ماريك زاليفسكي. شدد الطرفان من جهة أخرى على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر من خلال تبادل وفود رفيعة المستوى واتفقا على مواصلة عقد لقاءات دورية لمجموعة العمل المشتركة.

وختم البيان نشيرا إلى عقد الاجتماع في أجواء صداقة وثقة واخترام متبادل، كما وأشار إلى استقبال قداسة البابا لاوُن الرابع عشر للوفد الفيتنامي والذي قام من جهة أخرى بزيارة ودية لأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين السر للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغير.