المطران غالاغر في سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي

ابتداءً من أمس الأحد ٣١ آب أغسطس وحتى ٢ أيلول سبتمبر، يتواجد أمين سرّ العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المطران بول ريتشارد غالاغر، في سلوفينيا للمشاركة في الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي، الذي يُعقد في المدينة التي تحمل الاسم نفسه، وذلك كما ورد في حساب أمانة سرّ الدولة @TerzaLoggia على منصّة X.

وقد انطلق منتدى بليد الاستراتيجي عام 2006 كمنصة للحوار ومناقشة القضايا والتحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تمسّ أوروبا والعالم، جامعاً مشاركين من خلفيات وبلدان متعددة. أما موضوع هذا العام فهو: "عالم في هروب" (A Runaway World)، وسيركّز على كيفية التزام أوروبا والاتحاد الأوروبي وإعادة تعريف دورهما في مواجهة مختلف الأزمات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها العالم اليوم.