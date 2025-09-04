الكاردينال زوبي يعرب عن قلقه حيال الصراعات الدائرة في العالم ويدعو الديانات لأن تكون محفزاً للسلام

قال الكاردينال الإيطالي إن المواجهات التي نشهدها اليوم على الصعيد العالمي تثير القلق الشديد، بالإضافة إلى الاستقطاب الحاصل، وذلك رداً على سؤال بشأن الصراعات الدائرة اليوم، من الشرق الأوسط وصولا إلى أوكرانيا والتي تعرض للخطر الأمن والسلام العالميين.

واعتبر نيافته في المقابلة التي بثّتها نشرة الأخبار في محطة التلفزة التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا، اعتبر أنه في غياب آلياتٍ مشتركة ومتقاسمة لحل الصراعات والحروب، لن يبقى سوى منطق القوة، مشيرا إلى أن هذا المنطق يُلزم أيضا الطرف الضعيف بأن يصبح قوياً كي يتمكن من مواجهة الآخرين، الأمر الذي يقود، بطبيعة الحال، إلى برامج إعادة التسلح ويزيد من حدة المواجهة.

وشدد الكاردينال ماتيو زوبي في هذا السياق على أهمية العمل من أجل إزالة الحقد من العالم، كما لا بد أن نسعى – في إطار الاحترام والتعارف والتعاون – إلى الحيلولة دون أن تصبح الأديان مبرراً للعنف والحرب. ختم نيافته حديثه للتلفزيون الإيطالي بالقول: لا بد أن تتحول الأديان إلى حافز للسلام، وهو أمر في غاية الأهمية.