الكاردينال بارولين: الاعتراف بدولة فلسطين هو الحل

استهل المسؤول الفاتيكاني حديثه للصحفيين مذكرا بأن الكرسي الرسولي اعترف بدولة فلسطين منذ فترة طويلة، وقد طُرح على الكاردينال بارولين هذا السؤال بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين رسمياً في شهر أيلول سبتمبر المقبل خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتساءل نيافته لماذا يرى البعض أن هذا القرار سابق لأوانه، مشددا على ضرورة أن يمر الحلّ عبر الحوار المباشر بين الطرفين المعنيين، في إطار السعي المشترك إلى بلوغ حل الدولتين. وأكد أن المسألة لن تكون سهلة نظراً إلى الأوضاع الراهنة اليوم في الضفة الغربية أيضا، في إشارة إلى استمرار سياسة الاستطيان في الأراضي الفلسطينية وقال: إن هذا الأمر لا يسهل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية من وجهة النظر البراغماتية، وتمنى بارولين أن يُعطي المؤتمر الدولي الرفيع المستوى المنعقد في نيويورك بهدف البحث عن حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين بعض الثمار، مذكراً في هذا السياق بأن الكرسي الرسولي وقع لخمس وعشرين سنة خلت على أول اتفاق أساسي مع منظمة التحرير الفلسطينية، ولعشر سنوات خلت، تم التوقيع على الاتفاق الشامل مع دولة فلسطين، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني يناير ٢٠١٦. ردا على سؤال بشأن التحقيقات حول الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة في غزة في السابع عشر من الشهر الجاري الذي أوقع ثلاثة قتلى وعشرة جرحى، والتي تحدثت عن خطأ فني قال الكاردينال بارولين إنه لم تتوفر لديه العناصر التي تسمح بتقييم مختلف لهذا الحادث مشيرا إلى أن أي تحقيق مستقل فيما جرى لم يكن ممكنا. من هذا المنطلق لفت إلى أن الكرسي الرسولي اطلع على نتائج التحقيق الإسرائيلي وشدد على ضرورة الحيلولة دون تكرار أخطاء من هذا النوع في المستقبل. وقال: لا بد من التنبّه كي لا تتعرض دور العبادة والمؤسسات الإنسانية إلى أي شكل من أشكال العنف، مضيفاً أنه يتعين على الدولة الإسرائيلية أن تجد الوسيلة الكفيلة بعدم تكرار هذه الأخطاء، معتبرا أن هذا الأمر ممكن إذا ما تواجدت الرغبة في ذلك. ولم تخل كلمات نيافته من الحديث عن الوضع في قطاع غزة، حيث ثمة حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية وقال إنه يأمل بأن تصل المعونات في أسرع وقت ممكن لأن الوضع لم يعد يُحتمل. ولفت إلى تنديد العديد من الوكالات الدولية الناشطة في القطاع باستخدام التجويع والنقص في الغذاء كسلاح في الحرب الدائرة هناك منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٣. وفي معرض حديثه عن الحرب الروسية الأوكرانية وعن إمكانية أن يلعب الكرسي الرسولي دور الوسيط بين الطرفين المتنازعين أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن لا أحد يمكن أن يتهم الفاتيكان بأنه ليس حيادياً، وقال: لقد حاولنا دائماً، مع أننا نقول الحقائق كما هي، أن نقف إلى جانب الطرفين وأن نساعد في البحث عن درب لحل النزاع. رداً على سؤال بشأن اللقاء الذي عُقد في الفاتيكان يوم السبت الفائت بين البابا لاون الرابع عشر والمتروبوليت أنتونيج، المسؤول عن العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو وصف الكاردينال بارولين اللقاء بالإيجابي لأنه من الأهمية بمكان أن يُعقد حوار وأن يستمر التواصل بين الجانبين، وهذا الأمر يمكن أن يساهم تدريجياً في استعادة العلاقات الودية والبنّاءة مع بطريركية موسكو. في ختام حديثه مع الصحفيين توقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عند الهجوم الذي تعرضت له كنيسة كاثوليكية في محافظة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية والذي أسفر عن سقوط أكثر من أربعين قتيلا وشنته ميليشيات تشكل تعبيرا عن الجهاد الإسلامي وتسعى إلى فرض نفسها من خلال القوة والعنف، وأوضح أن الاعتداء وقع في منطقة تعاني من صراعات عرقية وثقافية تحمل أيضا طابعاً اجتماعيا وسياسيا وقال إن اندلاع حرب جديدة دينية الصبغة من شأنه أن يزيد من تفاقم المشاكل.