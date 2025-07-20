الكاردينال بارولين: أسماء الضحايا التي ذكرها البابا تحمل في طياتها أسماء جميع الضحايا في غزة (ANSA)

الفاتيكان

الكاردينال بارولين: أسماء الضحايا التي ذكرها البابا تحمل في طياتها أسماء جميع الضحايا في غزة

تعليقاً على كلمة البابا لاون الرابع عشر ظهر الأحد، في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إن إسماء ضحايا الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة، والتي ذكرها الحبر الأعظم تحمل في طياتها أسماء جميع الضحايا في غزة.

قال نيافته إن البابا ذكّرنا بالأحداث المأساوية التي يشهدها القطاع، وقد شاء أن يذكر أسماء بعض الضحايا، موضحا أنه لا يوجد أي فرق إطلاقاً بين الضحايا، لأنهم جميعاً يدفعون ثمن صراع ينبغي أن ينتهي في أسرع وقت. وأضاف بارولين أننا نشعر بوجود هؤلاء الأشخاص في قلوبنا، ونسأل للجميع هبة السلام من الله، طالبين منه، من خلال تضحية الدماء التي يقدمونها، أن تشارف هذه المأساة على نهايتها.