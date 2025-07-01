الكاردينال غوجيروتي يعرب عن قلقه حيال مصير الحضور المسيحي في الشرق

قال المسؤول الفاتيكاني إن الانطباع السائد اليوم هو أن الناس بدأوا يفقدون ما قاموا ببنائه على مدى قرون من الزمن: الحرية، حقوق الشخص، والحق القانوي والإنساني الدولي. واعتبر نيافته أن السياسة تبدو عاجزة عن وضع حد للمآسي الراهنة اليوم، خصوصا عندما تُنتهك حقوق الأشخاص ويُداس القانون الدولي والإنساني. وذكّر بأن العنف السائد في الشرق يحمل المسيحيين على النزوح، ويُلغي وجودهم، وتساءل إلى متى سيتسمر العنف والتهجير؟ وإذا ما كان السبب مرتبطاً بالتطرف الديني وحسب، أم هناك دوافع سياسية وراء ما يجري.

وأضاف نيافته أنه يود أن يضم صوته إلى صوت البابا لاون الرابع عشر وأن يدعو العالم إلى الاستيقاظ من سباته قبل فوات الأوان، وقال: يجب ألا نستمر في صراعاتنا الصغيرة على السلطة، لافتا إلى أن الأقلية المسيحية هي تلك المعرضة للزوال أكثر من غيرها. ومع ذلك يحافظ المؤمنون المسيحيون المضطهدون على رجائهم، خلافا لأولئك الذين يراقبون من الخارج.

في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني توقف الكاردينال غوجيروتي عند الحوار المسكوني، الذي يكتسب أهمية كبرى في الشرق، معتبرا أن التضامن الذي يتحقق اليوم بين مختلف الكنائس في المنطقة يشكل دعوة لنا جميعاً ولباقي كنائس العالم إلى الشركة، التي لم تتحقق لغاية اليوم من خلال التأملات اللاهوتية.