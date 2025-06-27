وفد مسكوني من بطريركية القسطنطينية يزور روما في عيد القديسين بطرس وبولس

جاء في بيان صدر الجمعة عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه في إطار تقليد تبادل الوفود بين الكرسي الرسولي وبطريركية القسطنطينية المسكونية، في عيدَي القديسِين شفعاء الكنيستين، يقوم وفد من البطريركية بزيارة إلى روما والفاتيكان من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من الجاري، على أن يشارك في القداس الذي سيرأسه البابا هذا الأحد.

لفت البيان إلى أن الكرسي الرسولي يُرسل سنوياً وفداً إلى إسطنبول في عيد القديس أندراوس في الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر، ولمناسبة عيد القديسَين بطرس وبولس، الموافق هذا الأحد التاسع والعشرين من الجاري، وصل وفد من بطريركية القسطنطينية المسكونية إلى روما هذا الجمعة يرأسه المتروبوليت عمانوئيل، رئيس اللجنة السينودسية للعلاقات مع الكنيسة الكاثوليكية، يرافقه الكاهنان أتيوس وإيرونيموس.

هذا ثم أضاف البيان أن البابا لاون الرابع عشر سيستقبل، صباح السبت، الوفد الزائر الذي سيُجري بعدها محادثات مع المسؤولين في الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين. يوم الأحد سيشارك الضيوف الثلاثة بالقداس الإلهي الذي سيرأسه البابا لاون الرابع عشر في البازيليك الفاتيكانية عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً، احتفالا بعيدي القديسين بطرس وبولس.