مؤتمر دولي في روما حول موضوع "بناء السلام من أجل الخير العام"

سيُعقد المؤتمر الدولي في إطار يوبيل الجمعيات والحركات والجماعات الجديدة الذي سيُحتفل به نهاية الأسبوع، وفي يوم الجمعة الموافق السادس من الجاري سيُعقد مؤتمر صحفي لتقديم المؤتمر، الذي ستليه مساءً مسيرة بالشموع تُرفع خلالها الصلوات إلى الله طلباً لعطية السلام. المنتدى الدولي لمنظمة العمل الكاثوليكي يُنظم سنويا لقاء للصلاة من أجل السلام، منذ الثامن من حزيران يونيو ٢٠١٤، تاريخ اللقاء الشهير بين البابا فرنسيس والرئيسين بيريز وعباس، الذي عُقد في الحدائق الفاتيكان وشارك فيه أيضا بطريرك القسطنطينية المسكوني برتلماوس الأول. ستبدأ أعمال المؤتمر الدولي عند الساعة الخامسة والنصف من بعد ظهر الأحد وذلك في قاعة البابا القديس بيوس العاشر. وبعد مداخلة افتتاحية لبطريرك القدس للاتين الكاردينال بيرباتيستا بيتسابالا، ستُلقى مداخلات عدة تسلط الضوء على دور القانون الدولي في سياق الأزمة السياسية العالمية، بالإضافة إلى شهادات من أشخاص قدموا من مناطق الصراعات المسلحة، لاسيما من ميانمار، أوكرانيا، بوروندي، كولومبيا والأرض المقدسة. أما مسيرة المشاعل من أجل السلام فستُقام في شارع المصالحة وصولا إلى ساحة "بيا"، وسيشارك فيها عمدة روما روبرتو غوالتييري ووكيل الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال فابيو بادجو. في أعقاب المسيرة ستُقدَّم إلى بلدية روما واحدة من اثنتي عشرة شجرة زيتون ستُغرس في حديقة "بامفيلي" وستحمل لوحة تذكارية تسلط الضوء على اللقاء التاريخي الذي عُقد في الفاتيكان لإحدى عشرة سنة خلت. وأكد المنظمون أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد يوم الجمعة المقبل سيُطلق مقترح يتعلق بإنشاء وزارة من أجل السلام، على أن يُقدم هذا المقترح رسميا في الرابع والعشرين من الجاري. كما سيتم تقديم المعطيات المتعلقة بميزانية الاستدامة ٢٠٢٥ التي أعدتها منظمة العمل الكاثوليكي في إيطاليا، وقد وصلت هذا العام إلى نسختها السابعة. وهذه الوثيقة تقدم صورة مفصلة عن الخدمة التي تقدمها للكنيسة والبلاد، وقد صُب الاهتمام هذا العام على موضوع المشاركة والديمقراطية في سياق الأسبوع الاجتماعي في ترييستي والذي يُنظم في الذكرى السنوية الثمانين لتحرير إيطاليا من الفاشية والنازية.