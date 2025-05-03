الاجتماع التاسع للكرادلة استعدادا للكونكلاف

عرَّف ماتيو بروني بعد ظهر اليوم بما دار خلال الاجتماع التاسع للكرادلة الذي بدأ أعماله صباحا واستمر حتى الثانية عشرة ونصف ظهرا.

عقب انتهاء الاجتماع التاسع للكرادلة السبت ٣ أيار مايو استعداد للكونكلاف أطلع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني الصحفيين على ما دار خلال هذا الاجتماع، فأشار إلى انطلاق الأعمال في التاسعة صباحا بالصلاة وقد شارك في الاجتماع الذي استمر حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا ١٧٧ كاردينالا من بينهم ١٢٧ كاردينالا ناخبا. وقد تم بالقرعة اختيار الكرادلة أعضاء اللجنة التي عليها مساعدة الكامرلنغ في الاجتماعات الخاصة بالقيام بالإجراءات الاعتيادية، والكرادلة هم روبيرت فرنسيس بريفوست ومارشيلو سيميرارو إلى جانب الكاردينال رينهارد ماركس باعتباره منسق المجلس الاقتصادي.

أما عن المداخلات التي تَضَمنها الاجتماع التاسع فقد بلغ عددها ٢٦ حسبما ذكر ماتيو بروني، وقد تطرقت إلى مواضيع عديدة ذات أهمية كنسية ورعوية. وواصل أنه قد تم التأمل في المهمة المزدوجة للكنيسة أي عيش الشركة الداخلية والشهادة لها وتعزيز الأخوّة في العالم. هذا وقد تذكَّر الكرادلة بامتنان تعليم البابا فرنسيس وما أطلق من مسيرات خلال حبريته وشددوا على مسؤولية مواصلة هذه المسيرات وحمايتها. ومن القضايا الأخرى كان هناك التعاون والتضامن بين الكنائس المحلية، دور الكوريا في العلاقة مع البابا، خدمة الكنيسة والبابا لقضية السلام وقيمة التربية كأداة تغيير ورجاء. كانت هناك إشارات أيضا إلى اليوبيل الحالي كما وأعرب الكرادلة عن الرجاء أن يتمتع البابا القادم بروح نبوية وأن يكون قادرا على قيادة كنيسة لا تنغلق على ذاتها بل تخرج لتحمل النور إلى عالم يطبعه اليأس.

هذا وأوضح مدير دار الصحافة أنه قد تم خلال الاجتماع التطرق مجددا إلى قضايا كانت محور تأملات الأيام الماضية مثل السينودسية والمجمعية، وتم تسليط الضوء على العالم وما يبدي من اهتمام بالكنيسة. وقد برز في هذا السياق الوعي بخطر أن تصبح الكنيسة ذاتية المرجعية وأن تفقد أهميتها إن لم تعش في العالم ومعه. كما وتم تسليط الضوء على أهمية الحوار المسكوني والرسالة.

ومن بين ما أطلع عليه ماتيو بروني الصحفيين الاتفاق على عقد اجتماعين للكرادلة الاثنين ٥ أيار مايو وذلك من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا، ثم من الخامسة حتى السابعة مساءً. وأضاف أن عميد الكرادلة قد ذكَّر بصلاة المسبحة الوردية في بازيليك القديس بطرس في التاسعة من مساء كل سبت خلال هذا الشهر أيار مايو. عرَّف بروني من جهة أخرى ببلوغ أعمال الترميم في بيت القديسة مرتا مرحلة متقدمة وستنتهي في الخامس من الشهر.