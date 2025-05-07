عشية بداية الكونكلاف الكرادلة يشددون على ضرورة استكمال الإصلاحات التي أطلقها البابا فرنسيس

وقد شارك في هذه الجلسة، الثانية عشرة والأخيرة، الكرادلة المائة والثلاثة والسبعون، ومن بينهم مائة وثلاثون كاردينالا ناخباً، أي دون الثمانين من العمر. وقد سلطت المداخلات الضوء على ضرورة أن يكون البابا الجديد بانياً للجسور وراعياً ومعلماً في الإنسانية ووجهاً للكنيسة "السامرية"، أي التي ينبغي أن تكون على غرار السامري الصالح.

وأكد الكرادلة أنه من الأهمية بمكان أن يكون الحبر الأعظم الجديد – في زمن الحرب والعنف والاستقطاب العميق – علامة للرحمة والسينودسية والرجاء. كما تناولت المداخلات الإصلاحات التي أطلقها البابا فرنسيس والتي لا بد أن تُستكمل، لاسيما على صعيد مكافحة التعديات الجنسية، والشفافية الاقتصادية وإعادة تنظيم الكوريا الرومانية والالتزام لصالح السلام وحماية الخليقة.