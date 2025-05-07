عشية بداية الكونكلاف الكرادلة يشددون على ضرورة استكمال الإصلاحات التي أطلقها البابا فرنسيس
عشية بداية أعمال الكونكلاف لانتخاب البابا الجديد تطرق الكرادلة – أثناء جمعيتهم العامة الأخيرة أمس الثلاثاء والتي تخللتها ست وعشرون مداخلة – تطرقوا إلى الصفات التي ينبغي أن تميز الحبر الأعظم الجديد بالإضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالأولويات المطروحة اليوم أمام الكنيسة. كما تمت عملية إلغاء خاتم البابا فرنسيس، المعروف بخاتم الصياد، والختم الرصاصي الخاص به.
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وقد شارك في هذه الجلسة، الثانية عشرة والأخيرة، الكرادلة المائة والثلاثة والسبعون، ومن بينهم مائة وثلاثون كاردينالا ناخباً، أي دون الثمانين من العمر. وقد سلطت المداخلات الضوء على ضرورة أن يكون البابا الجديد بانياً للجسور وراعياً ومعلماً في الإنسانية ووجهاً للكنيسة "السامرية"، أي التي ينبغي أن تكون على غرار السامري الصالح.
وأكد الكرادلة أنه من الأهمية بمكان أن يكون الحبر الأعظم الجديد – في زمن الحرب والعنف والاستقطاب العميق – علامة للرحمة والسينودسية والرجاء. كما تناولت المداخلات الإصلاحات التي أطلقها البابا فرنسيس والتي لا بد أن تُستكمل، لاسيما على صعيد مكافحة التعديات الجنسية، والشفافية الاقتصادية وإعادة تنظيم الكوريا الرومانية والالتزام لصالح السلام وحماية الخليقة.
07 مايو 2025, 12:51