نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يزور الفاتيكان

بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

في صباح اليوم، السبت ١٩ نيسان أبريل ٢٠٢٥، زار السيد جيمس ديفيد فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد استقبله في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان الكردينال بيترو بارولين، أمين سر الدولة، يرافقه المطران بول ريتشارد غالاغر، أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية.

وجاء في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال اللقاء الودي، تمَّ التعبير عن التقدير للعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين الكرسي الرسولي والولايات المتحدة الأمريكية، كما وتمّ تجديد الالتزام المشترك في حماية الحق في الحرية الدينية وحرية الضمير. هذا وقد جرى تبادل لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية الراهنة، لا سيما في البلدان المطبوعة بالحروب، والتوترات السياسية، والأزمات الإنسانية العصيبة، مع إيلاء اهتمام خاص بأوضاع المهاجرين واللاجئين والمعتقلين، إلى جانب التطرق إلى مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك. وفي الختام، تمّ التعبير عن التمنيات الصادقة بأن يسود التعاون المتناغم بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، وقد تمّت الإشادة بالخدمة الثمينة التي تؤديها الكنيسة لصالح الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة في المجتمع.