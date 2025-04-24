الاجتماع الثالث للكرادلة: حديث حول الكنيسة والعالم

بحضور ١١٣ كاردينالاً، أدى القسم من لم يكن قد أدى اليمين بعد، بحسب ما ينص عليه الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis وتم تحديد أسماء الذين سيلقون العظة: الأب دوناتو أولياري، رئيس دير القديس بولس، في بداية الأسبوع المقبل، والكاردينال رانييرو كانتالاميسا عظة افتتاح الكونكلاف

شارك مئة وثلاثة عشر كاردينالًا في الاجتماع الثالث للجمعية العامة التي تُعقد تمهيدًا للكونكلاف، والذي عُقد صباح اليوم، الرابع والعشرين من نيسان/أبريل. وقد اختُتم اللقاء ببعض المداخلات التي وُصفت بأنها بداية لـ"حديث حول الكنيسة والعالم". هذا ما أعلنه مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، مشيرًا إلى أن عدد المداخلات التي أُدلي بها خلال الاجتماع بلغ أربعًا وثلاثين، وقد بدأ اللقاء بالصلاة في تمام الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الظهر، مع استراحة قصيرة دامت نصف ساعة. وقد أدى الكرادلة الذين لم يكونوا قد أقسموا اليمين بعد، القسم كما ينص عليه الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis وتمت أيضًا تلاوة الفقرات الثلاث والعشرين الأولى من هذا النص القانوني الذي ينظم حالة شغور الكرسي الرسولي وآلية انتخاب الحبر الأعظم. حتى الآن، لا يزال عدد الكرادلة الناخبين الحاضرين منخفضًا مقارنةً بالعدد الكلي، البالغ مئة وخمسة وثلاثين كاردينالًا.

وقد تم الإعلان أن الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، رئيس دائرة عقيدة الإيمان، سيترأس القداس في اليوم السادس من تساعية الموتى، بدلًا من الكاردينال كيفن فاريل، الكاميرلينغو، كما كان قد أُعلن سابقًا. كما تم تحديد اسمي الكاهنين اللذين سيلقيان العظات الروحية بحسب ما نص عليه الدستور الرسولي نفسه: الأب دوناتو أولياري، رئيس دير القديس بولس، سيلقي العظة في بداية الأسبوع المقبل، بينما سيُلقي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا عظة افتتاح الكونكلاف. لن يُعقد بعد ظهر اليوم اجتماع عام آخر، على أن يُستأنف صباح الغد في تمام الساعة التاسعة.

وفيما يخص عدد المؤمنين الذين يزدادون تدفقًا نحو الفاتيكان، أفادت دار الصحافة بأن عدد الذين زاروا جثمان البابا فرنسيس في بازيليك القديس بطرس، من الساعة الحادية عشرة من صباح أمس وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، بلغ واحدًا وستين ألف شخص. ومن المتوقع أن تُغلق البازيليك منتصف الليل، لكن نظرًا للزخم، قد تبقى مفتوحة إلى ما بعد هذا الموعد، كما حدث في الليلة الماضية.

أما نظام مراسم الجنازة المرتقبة يوم السبت، السادس والعشرين من أبريل، فسيُنشر غدًا. وفي مساء اليوم نفسه، ستُتلى مسبحة الوردية في ساحة بازيليك القديسة مريم الكبرى وليس في داخلها، لإفساح المجال أمام مراسم الدفن التي ستكون خاصة ولن تُبث مباشرة. غير أن موكب نقل جثمان البابا من بازيليك القديس بطرس إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى سيُنقل مباشرة عبر قنوات فاتيكان ميديا. وسيتاح للمؤمنين زيارة ضريح البابا فرنسيس في البازيليك المريمية اعتبارًا من صباح الأحد، السابع والعشرين من أبريل. هذا وسيترأس صلاة المسبحة الوردية مساء اليوم الكاردينال لويس أنطونيو تاغل، على أن يترأسها غدًا الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين.