الاجتماع الثاني لمجمع الكرادلة مساء الأربعاء ٢٣ نيسان أبريل

تواصل دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي التعريف باجتماعات مجمع الكرادلة عقب وفاة قداسة البابا فرنسيس واستعدادا للكونكلاف الذي سيكون عليه انتخاب خليفة القديس بطرس، حيث عُقد مساء أمس الأربعاء الاجتماع الثاني بمشاركة ١٠٣ من الكرادلة.

عُقد في الخامسة من بعد ظهر أمس الأربعاء ٢٣ نيسان أبريل الاجتماع الثاني لمجمع الكرادلة وذلك في قاعة السينودس الجديدة في الفاتيكان، وقد شارك فيه ١٠٣ من الكرادلة. هذا ما أطلع عليه الصحفيين مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني، وأضاف أن الاجتماع قد بدأ بصلاة "تعالَ أيها الروح القدس" لتلي ذلك صلاة عن راحة نفس قداسة البابا فرنسيس. وتضمَّن الاجتماع قَسم الكرادلة الذين لم يشاركوا في الاجتماع الأول وذلك على أساس ما جاء في الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis، كما وتم من جهة أخرى إقرار برنامج تساعية الحداد. وختم بروني مطلعا الصحفيين على أن الاجتماع قد اختُتم في السادسة والنصف مساءً بينما سيُعقد الاجتماع القادم اليوم التالي أي اليوم الخميس ٢٤ نيسان أبريل وذلك في التاسعة صباحا.

هذا وعرَّفت دار الصحافة من جهة أخرى مساء أمس بأعداد مَن توجهوا إلى بازيليك القديس بطرس لإلقاء التحية الأخيرة على البابا فرنسيس، حيث تشير بيانات الجهات المعنية إلى أن حوالي ٢٠ ألفا من المؤمنين قد أرادوا توديع الأب الأقدس في الفترة من الحادية عشرة صباحا حتى السابعة والنصف من مساء أمس الأربعاء. كما وتم التعريف بأن عدد الصحفيين المسجَّلين لمتابعة أحداث هذه الأيام قد بلع حتى مساء أمس ما يزيد عن ٢٢٠٠.