مكالمة هاتفية بين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول ووزير خارجية روسيا

أجريت أمس الجمعة مكالمة هاتفية بين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير ووزير خارجية الفيدرالية الروسية سيرغي لافروف وذلك حسبما جاء في بيان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

في بيان لها صدر بعد ظهر أمس الجمعة ٤ نيسان أبريل أشارت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي إلى مكالمة هاتفية أُجريت في اليوم ذاته بين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغير ووزير خارجية الفيدرالية الروسية سيرغي لافروف. وقد تم التطرق خلالها إلى الإطار العام للسياسة العالمية مع اهتمام خاص بالحرب في أوكرانيا وبعض المبادرات الساعية إلى إيقاف العمليات الحربية. وأضافت دار الصحافة أنه قد تم تأكيد استعداد الكرسي الرسولي لمواصلة النشاط في المجال الإنساني فيما يتعلق بقضايا تبادل الأسرى. وشمل الحوار من جهة أخرى بعض المواضيع المتعلقة بالحياة الدينية وبشكل خاص بوضع الكنيسة الكاثوليكية في الفيدرالية الروسية.