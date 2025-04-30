الكرادلة المشاركون في اجتماعات ما قبل الكونكلاف يوضحون بعض الجوانب النظامية ويدعون شعب الله إلى مرافقتهم بالصلاة

صدر اليوم بيانان لدار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوضح في أولهما الكرادلة بعض الجوانب النظامية المتعلقة بالكونكلاف ويدعون في الثاني شعب الله إلى الصلاة في هذه اللحظة الكنسية الهامة.

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي اليوم الأربعاء ٣٠ نيسان أبريل بيانا للكرادلة المشاركين في الاجتماعات التي تسبق الكونكلاف أرادوا فيه، حسبما جاء في البيان، التطرق إلى نقطتين تتعلقان بالإجراءات الخاصة بالكونكلاف ناقشوهما خلال الأيام الماضية. وتحدث البيان أولا عن أن البابا فرنسيس بتعيينه كرادلة جدد بعدد يجعل الكرادلة الناخبين في الكونكلاف يزيدون عن ١٢٠، وهو الحد الأقصى حسب ما تنص عليه المادة ٣٣ من الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis من سنة ١٩٩٦ للبابا القديس يوحنا بولس الثاني، قد أعفى عمليا من هذه المادة وذلك بحكم مادة أخرى من الدستور ذاته، وهي رقم ٣٦ والتي تنص على أنه يحق للكرادلة انتخاب الحبر الأعظم منذ تعيينهم. وبالتالي فأن الكرادلة الذين يتجاوزون هذا العدد، أي ١٢٠، يحق لهم التصويت في الكونكلاف الحالي حسبما ذكر الكرادلة في بيانهم.

أما النقطة الثانية التي تَضَمنها البيان فتتعلق بالكاردينال بيتشو، وأعرب الكرادلة عن تقديرهم لإعلانه عدم مشاركته في الكونكلاف انطلاقا من خدمة الكنيسة وخير الكونكلاف حسبما ذكر، كما وأعرب الكرادلة عن رجائهم أن تصل الأجهزة القضائية المعنية إلى الحقيقة بشكل نهائي في القضية التي يُتهم فيها الكاردينال.

هذا وقد نشرت دار الصحافة بعد ظهر اليوم بيانا آخر يدعو فيه الكرادلة المشاركون في الاجتماعات التي تسبق الكونكلاف شعب الله إلى عيش هذه اللحظة الكنسية كفعل نعمة وتمييز روحي في إصغاء لمشيئة الله. وأضاف البيان أن الكرادلة مع وعيهم للمسؤولية التي هم مدعوون إليها يلمسون ضرورة أن يدعمهم المؤمنون جميعا بالصلاة. كما وأكد الكرادلة ضرورة أن يكونوا أدوات وديعة لحكمة الآب السماوي وعنايته في طاعة للروح القدس، فهو مَن يجب الإصغاء إليه ومعانقة ما يقول للكنيسة، تابع الكرادلة وختموا سائلين مرافقة مريم العذراء بشفاعتها الأمومية.