الكاردينال بارولين يستقبل رئيس إستونيا: التركيز على آفاق السلام في أوكرانيا

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، صباح اليوم ٣ نيسان أبريل، رئيس جمهورية إستونيا، ألّار كارس، في أمانة سر الفاتيكان، بحضور رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر، أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. ووفقًا لبيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، فقد تم خلال اللقاء "التعبير عن التقدير للعلاقات الثنائية الجيدة، والإشادة بالمساهمة الإيجابية التي تقدمها الجماعة الكاثوليكية المحلية للمجتمع الإستوني". كما تم "الإعراب عن الابتهاج بقرب تطويب رئيس الأساقفة إدوارد بروفِتليش، الشهيد اليسوعي، الذي سيكون أول طوباوي من إستونيا". وأضاف البيان أن اللقاء تطرق أيضًا إلى "قضايا ذات طابع ثنائي وإقليمي ودولي، مع تركيز خاص على آفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا".