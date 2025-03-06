يوبيل المتطوعين يومي السبت والأحد المقبلين في روما

يقول المنظمون إن هؤلاء الشبان والشابات سيتوافدون من مائة دولة حول العالم، ومن بينهم خمسة عشر ألفاً من إيطاليا، وآخرون من إسبانيا، والولايات المتحدة والبرازيل وبولندا والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا وبلدان أخرى كالهند وأستراليا.

من بين المبادرات العديدة التي ستُنظم يوم السبت المقبل، لقاءات حول موضوع "حوارات مع المدينة" وهي تحمل طابعاً ثقافياً، فنياً وروحياً ستجري في عدد من الساحات الرومانية، وتهدف إلى توعية الرأي العام على أهمية العمل التطوعي، وتعريف المواطنين على النشاطات التي تقوم بها الجمعيات والمنظمات التي لا تبغي الربح. ويشارك أيضا في هذه المبادرة الدفاع المدني الإيطالي الذي سيعرض أبرز النشاطات التي يقوم بها في المدن الإيطالية.

صباح الأحد سيتوافد المتطوعون إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان حيث سيشاركون في القداس الذي سيرأسه عميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال شيرني الذي سيقرأ عظة كان البابا فرنسيس قد أعدها للمناسبة.