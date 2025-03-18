أوكرانيا، الكرسي الرسولي: من أجل السلام، هناك حاجة لحوار صادق بين الأطراف بدون شروط مسبقة

في بيان صادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، الذي يذكر المكالمة الهاتفية التي جرت في ١٤ آذار مارس بين الرئيس زيلينسكي وأمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين، يتم تجديد الصلاة من أجل السلام في أوكرانيا، والتشجيع على الحوار بين الأطراف، والدعوة لبذل كل جهد من أجل تحرير الأسرى.

"حوار صادق" بين الأطراف، "بدون شروط مسبقة من أي نوع"، يهدف إلى "سلام عادل ودائم". هذا هو الرجاء الذي يعبر عنه الكرسي الرسولي تجاه أوكرانيا، في وقت تجري فيه المفاوضات من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ٣٠ يومًا في البلد الأوروبي الشرقي الذي وصفه البابا مرارًا بـ "المعذب".

وفي البيان الذي نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، يتم التذكير بالمكالمة الهاتفية التي جرت يوم الجمعة ١٤ آذار مارس بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وأمين سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وكان زيلينسكي قد أعلن عن المكالمة من خلال منشور على حسابه في منصة "إكس". وحسب ما أفاد الكرسي الرسولي أمس، فقد عبّر زيلينسكي خلال المكالمة عن تمنياته بالشفاء العاجل للبابا فرنسيس، وأطلع بارولين على مبادرة وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة، والتي وافقت أوكرانيا على الانضمام إليها.

"وفي هذا الصدد"، كما جاء في البيان، "يجدد الكرسي الرسولي صلاته من أجل السلام في أوكرانيا، ويتمنى أن تستغل الأطراف المعنية هذه الفرصة للحوار الصادق، الذي لا يخضع لأي شروط مسبقة من أي نوع، ويهدف إلى الوصول إلى سلام عادل ودائم". "وفي الوقت عينه، يشجع على بذل كل الجهود الممكنة من أجل تحرير الأسرى".