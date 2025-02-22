في عالم تمزقه الصراعات تسعى الأديان إلى تعزيز الأخوة

عبر الطرفان خلال اللقاء عن ارتياحهما لعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة القائمة بينهما، وإذ اعترافا بالتنوع الديني كواقع عالمي، شددا على أهمية الالتزام في الحوار بين الأديان، مع تسليط الضوء على الدور المركزي الذي يلعبه الدين، في عالم تمزقه الصراعات، من أجل الإسهام في رأب الصدع وتعزيز الأخوة وإرساء أسس السلام والمصالحة في المجتمعات.

وقد شكل اللقاء السنوي مناسبة للنظر في المشاريع المستقبلية المشتركة وفي الاستعدادات للاحتفال، عام ٢٠٢٧، بالذكرى السنوية الخمسين لبداية التعاون بين الطرفين، مع العلم أن خمسة عقود من التعاون شهدت إصدار عدة وثائق مشتركة تتعلق بالصلاة والتربية على السلام وتعزيز التضامن.