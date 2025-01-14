الكاردينال بارولين يلتقي بالسفراء البابويين في الشرق الأوسط. مكالمة مع الرئيس اللبناني الجديد

أفاد بيان للكرسي الرسولي أن أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان قد عقد اجتماعًا في عمّان مع السفراء البابويين في البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن وإيران والعراق وإسرائيل والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر وسوريا واليمن. وأعرب عن تمنياته بوقف إطلاق النار "على جميع الجبهات" وإحلال السلام في الشرق الأوسط. وفي مكالمة هاتفية مع الرئيس عون، أعرب عن تهانيه للانتخابات

ترأس أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين في عمّان، حيث ترأس احتفالات تكريس كنيسة معمودية يسوع، اجتماعًا للسفراء البابويين في منطقة الشرق الأوسط أمس الاثنين ١٣ كانون الثاني/يناير. هذا ما جاء في بيان صادر عن الكرسي الرسولي أكّد أن الممثلين البابويين المعتمدين لدى مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وجمهورية العراق، ودولة إسرائيل، ودولة الكويت، وجمهورية لبنان، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اليمنية قد حضروا الاجتماع.

وأوضحت المذكرة أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى "الأزمات الحالية في المنطقة، والوضع السياسي والكنسي لكل بلد، وبوادر الرجاء التي يمكننا أن نلمحها في بعض هذه البلدان، والأوضاع الإنسانية الخطيرة التي يجد السكان فيها أنفسهم في مناطق النزاعات، والحاجة إلى تضامن المجتمع الدولي". "هذا وأعرب الحاضرون، كما جاء في البيان، "عن أملهم في أن يصار إلى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات قريبًا وأن يصبح الشرق الأوسط أرض سلام، حيث يبقى المسيحيون عنصرًا أساسيًا للتعايش الأخوي بين مختلف الأديان ولتقدم بلدانهم".

في الوقت عينه، أفادت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الكاردينال بارولين قد تحدث بعد أمس الاثنين مع السيد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الذي تمَّ انتخابه في التاسع من كانون الثاني/يناير الجاري. "وجاء في البيان: "في سياق المكالمة الهاتفية الودية التي جرت بينهما، هنأه نيافته بانتخابه لرئاسة الجمهورية وأعرب له عن أطيب تمنياته مؤكداً له صلاته. كما لاحظ بسرور تعيين السيد نواف سلام رئيساً للوزراء".