الراهبة سيمونا برامبيلا أول عميد امرأة لدائرة فاتيكانية

عيَّن البابا فرنسيس الاثنين ٦ كانون الثاني يناير الراهبة الأخت سيمونا برامبيلا عميدا للدائرة الفاتيكانية لمعاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، لتصبح هكذا أول امرأة تترأس دائرة فاتيكانية.

الراهبة الأخت سيمونا برامبيلا هي مَن اختاره البابا فرنسيس لتكون عميدة الدائرة الفاتيكانية لمعاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، وهكذا تصبح أول امرأة تترأس دائرة فاتيكانية. وقد صدر بيان عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أمس الاثنين ٦ كانون الثاني يناير حول هذا التعيين، وأشار التقرير إلى أن قداسة البابا قد عين من جهة أخرى الكاردينال أنخيل فرنانديس أرتيمي نائب عميد للدائرة ذاتها.

هذا وستُكمل الأخت سيمونا برامبيلا الستين من العمر في ٢٧ آذار مارس القادم وقد كانت منذ ٧ تشرين الأول أكتوبر ٢٠٢٣ حتى الآن أمينة سر دائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، كما وكانت الرئيسة العامة لجمعية مرسلات العذراء سيدة التعزية من ٢٠١١ حتى ٢٠٢٣. وللأخت برامبيلا خبرة طويلة في العمل الإرسالي وذلك في موزمبيق عقب إنهائها الدراسة كممرضة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن حبرية البابا فرنسيس تشهد منذ بدايتها ارتفاعا في مشاركة النساء في مهام مختلفة، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة هذه المشاركة، سواء في الكرسي الرسولي أو في دولة حاضرة الفاتيكان، قد ارتفعت من ١٩،٢٪ سنة ٢٠١٣ إلى ٢٣،٤٪ سنة ٢٠٢٣. ونتحدث هنا عن مسيرة يوضح معالمها الدستور الرسولي Praedicate Evangelium الذي أصدره قداسة البابا سنة ٢٠٢٢ والذي يصبح ممكنا حسبما جاء فيه أن يترأس علمانيون أو نساء دوائر فاتيكانية بينما كان يمكن في السابق فقط لكاردينال أو رئيس أساقفة أن يعيَّن عميدا لدائرة فاتيكانية.

وفيما يتعلق بتعيين النساء في دولة حاضرة الفاتيكان فقد سبق للبابا فرنسيس أن عين امرأتين في مناصب قيادية، الأولى هي السيدة باربارا ياتا التي عُينت سنة ٢٠١٦ مديرة لمتاحف الفاتيكان، ثم الراهبة الأخت رافايلا بيتريني التي عينها الأب الأقدس سنة ٢٠٢٢ أمينا عاما لحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، وهو منصب كان يشغله دائما أسقف. هناك من جهة أخرى وكيلات مثل غابرييلا غامبينو ولينداغيسوني وذلك في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، والراهبة الأخت كارمن روس نورتيس وكيلة دائرة معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية. تجدر الإشارة أيضا إلى إيميلسي كودا أمينة سر اللجنة الحبرية لأمريكا اللاتينية، ناتاشا غوفيكار التي ترأس الإدارة اللاهوتية الرعوية في دائرة الاتصالات، كريستيان موراي نائبة مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، وشارلوت كروتير كيرشوف نائبة منسق المجلس الاقتصادي. تجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن الأمانة العامة للسينودس قد شهت من جانبها تولي نساء لمناصب هامة، حيث كان قد تم تعيين الراهبة الأخت ناتالي بيكار وكيلة للأمانة. وفي ١٣ كانون الأول ديسمبر المنصرم عين قداسة البابا فرنسيس عضويَن في المجلس العادي للأمانة العامة للسينودس كلا من الأخت سيمونا برامبيلا وماريا ليا زيرفينو التي سبق لها وترأست الاتحاد الدولي للمنظمات النسائية الكاثوليكية كما وكان قد تم تعيينها سنة ٢٠٢٢ عضوا في الدائرة الفاتيكانية للأساقفة.