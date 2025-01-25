مقابلة مع الكاردينال غوجيروتي على هامش زيارته إلى لبنان وسورية

زيارة الكاردينال غوجيروتي التي تنتهي في التاسع والعشرين من الجاري تهدف إلى التعبير عن محبة البابا تجاه المؤمنين الكاثوليك في سورية. وتطرق إلى العلاقات القائمة بين هؤلاء المؤمنين في كل من سورية ولبنان مذكراً بأن الكنيسة المارونية نشأت في جبال سورية قبل أن تستقر في لبنان، ما يدل على وجود علاقات قوية بين الموارنة في البلدين الجارين.

في سياق حديثه عن الأوضاع في لبنان قال نيافته إن بلاد الأرز تعيش وضعاً من الهدوء في أعقاب انتخاب رئيس للجمهورية، آملا أن تشهد سورية أيضا هدوء مماثلاً، على الرغم من اختلاف الأوضاع في البلدين.

ولدى وصوله إلى مطار بيروت كان في استقبال الكاردينال غوجيروتي المرشد العسكري في إيطاليا المطران مارشانو الذي توجه إلى لبنان لتفقد الوحدات الإيطالية العاملة في إطار قوات اليونيفيل، وذلك قبل أيام قليلة على انتهاء مهلة الستين يوماً للهدنة بين إسرائيل وحزب الله التي دخلت حيز التنفيذ في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وشدد نيافته في هذا السياق على أن الجنود الإيطاليين قاموا بواجباتهم على الرغم من الصعوبات الكثيرة، وختم غوجيروتي مؤكدا أن هذا الأمر يعكس الاهتمام في الخير العام، الذي لا بد أن يُثمن وأن يُسلط عليه الضوء.