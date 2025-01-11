مقابلة مع سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي

سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي، السيد غادي الخوري، يحدثنا عن لقاء البابا فرنسيس مع السلك الدبلوماسي ويتطرّق إلى تحديات الرئيس الجديد ودور المسيحيين في تعزيز العيش المشترك

على هامش استقبال البابا فرنسيس لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي لمناسبة تبادل التهاني بحلول العام الجديد أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع السيد غادي الخوري سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي حدثنا فيها عن اللقاء مع الأب الأقدس وكلماته التي جاءت لتؤكد على ضرورة تحقيق الاستقرار المؤسسي، والتنفيذ الكامل للدستور واتفاق الطائف، بهدف تجاوز الأزمة العميقة التي يعيشها لبنان؛ بالإضافة إلى أبرز التحديات التي ستواجه الرئيس اللبناني الجديد جوزف عون، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المكوّن المسيحي في إرساء أسس العيش المشترك. لنستمع إلى ما قاله