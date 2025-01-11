الكاردينال بارولين يترأس احتفال تدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح في الأردن

عظة الكاردينال بارولين وتقرير مدير عام المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن الأب رفعت بدر

ترأس المبعوث الشخصي لقداسة البابا فرنسيس، نيافة الكاردينال ببيترو باولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، القداس الاحتفالي الحاشد بمناسبة تدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح، على نهر الأردن، الجمعة ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٥. خلال عظته في القداس، ونقلاً عن موقع أبونا، أعرب بارولين عن سعادته بالمشاركة في "هذه المناسبة التاريخيّة"، كمندوبٍ للأب الأقدس، في تدشين الكنيسة التابعة للبطريركيّة اللاتينيّة في موقع معموديّة يسوع. وقال إنّنا "مدعوون أولاً وقبل كلّ شيء لنتقدّم بالشكر لله، ليس فقط من أجل هبة هذه الكنيسة التي تكرّس له، بل لأنّ الله صار إنسانًا، وعاش بيننا، تحديدًا في هذه المنطقة من الأرض، في هذه الأرض المقدّسة".

وباسم البابا فرنسيس، شكر مترئس القداس "العائلة المالكة، وخاصة جلالة الملك عبدالله الثاني، وحكومة الأردن على العناية التي أولوها لهذا المكان المقدّس منذ أن تمّ تحديده كموقع معموديّة السيّد المسيح في التسعينيات على يد عالم الآثار الكبير، الأب ميشيل بيتشيريلو الفرنسيسكاني. وقال الكاردينال بارولين: إلى جانب هذا الموقع، تشهد أماكن أخرى في المملكة الأردنيّة الهاشميّة على حضور المسيح والكنيسة الأولى، لافتًا إلى أنّ هذا "سيكون موضوع المعرض الذي سيُقام في شباط المقبل في الفاتيكان"، وبذلك "يتجلّى التعبير عن الرابط العميق بين الأردن والكرسي الرسولي". كما أعرب عن "الامتنان العميق" للسيّد نديم معشر، فارس القبر المقدّس، "الذي ساهم كثيرًا في إنجاز هذه الكنيسة، التي وضع البابا بندكتس السادس عشر حجر أساسها خلال زيارته للأراضي المقدّسة في عام ٢٠٠٩، وكذلك لرهبان وراهبات الكلمة المتجسّد الذين يعتنون بها.

وأكد الكاردينال بارولين على أهميّة أن يكون "هذا المزار مكانًا مميّزًا لكلّ مؤمن لتجديد معموديته، وتمسّكه بالمسيح الذي مات وقام. ليس فقط بالكلمات، بل بحياته بأكملها". وأشار إلى أنّ السنة المقدّسة التي بدأناها، سنة المغفرة والرحمة، هي فرصة مناسبة لمثل هذا الحجّ. وهكذا، فإنّ مكان معموديّة يسوع ليس مجرّد مكان تاريخيّ، بل هو مكان للتجديد الروحيّ". وأوضح بأنّ وجوده هنا اليوم، بإرادة بابويّة، يهدف لأن يكون "علامة ملموسة على قرب الكنيسة بأسرها من الجماعات المسيحيّة في الشرق الأوسط"، مؤكدًا على أنّ هذا قد تجسّد "بطرقٍ عديدة في الأشهر الأخيرة، الأشهر المؤلمة والمليئة بالحرب، لاسيّما من خلال كلمات البابا فرنسيس".

وحثّ نيافته الجميع على "عدم الاستسلام لصعوبات هذه اللحظة، مع الثقة بأنّ الله يدير تاريخ البشر، حتّى لو حمل هذا التاريخ علامات العنف والخطيئة والموت"، مشدّدًا على أنّه ورغم الاضطرابات الجادّة التي تؤثر على هذه المنطقة، فمن الأهميّة بمكان أن يُسهم المسيحيون أيضًا في بناء مجتمع عادلٍ وسلميّ". وقال: "من هذا المكان، أدنى نقطة على الأرض، من هذه الأرض المباركة حيث نشعر بكلّ معاناة الصراعات واللاإنسانيّة والخطيئة، من هذا المكان الذي انفتحت فيه السماء، نطلب من السماء هبة السلام، السلام الحقيقي الذي يولد في القلوب وينتشر في كلّ نسيج المجتمع". وخلص الكاردينال بييترو بارولين في عظته مترئسًا قداس تدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح، إلى القول: "اليوم نكرّس هذه الكنيسة، التي تصبح رسميًّا مكانًا للعبادة. معها نقدّم إلى الله قلوبنا وحياتنا، لكي يسود في الشرق الأوسط السلام الذي يريد المسيح أن يمنحه".

المزيد من التفاصيل في تقرير أعدّه مدير عام المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن الأب رفعت بدر