الكاردينال بارولين يختتم زيارته إلى المملكة: للأردن دور بارز الأهميّة في المنطقة

شاكراً المملكة ملكاً وحكومة وشعباً على حسن " الضيافة والاستقبال" – تقرير مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر

اختتم الكاردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى المملكة الاردنية الهاشمية، بصفته مبعوثًا لقداسة البابا فرنسيس، ترأس فيها قداسًا حاشدًا لتدشين كنيسة معموديّة السيّد المسيح، والتابعة للبطريركيّة اللاتينيّة، بالتزامن مع اليوبيل الفضي لحجّ الكنائس الكاثوليكيّة الوطنيّ إلى موقع المغطس. ونقلاً عن موقع أبونا التقى الكاردينال بييترو بارولين جلالة الملك عبدالله الثاني نيافة الكاردينال في قصر الحسينيّة، وتطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، إلى العلاقات المتينة التي تجمع الأردن والفاتيكان، وتمّ التأكيد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانيّة، إذ ثمن جلالته موقف قداسة البابا الداعم لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة. وحذّر جلالته من خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيليّة على المقدّسات الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس.

كما استقبل دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نيافة الكاردينال، في رئاسة الوزراء، حيث جرى بحث العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والفاتيكان وسبل تعزيزها. وتمّ التطرق إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهميّة تحقيق السلام والاستقرار وإلى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة. كما تمّ التطرق، بحضور وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، إلى التحضيرات لإقامة المعرض الأردني في حاضرة الفاتيكان، والذي سيستمر طوال شهر شباط المقبل، تحت شعار "الأردن فجر المسيحيّة".

وقد أصدر المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام، ملخصا لأنشطة وزيارات كبير دبلوماسيي حاضرة الفاتيكان حيث اشتملت على عدد من الفعاليات لمختلف القطاعات الرعويّة والكنسيّة والإنسانيّة والسياحيّة والمجتمعيّة، ونقل خلالها نيافته تحيّات قداسة البابا فرنسيس، مشيدًا بالنموذج الأردني المميّز للعيش المشترك، وعلى دعم الأردن المتواصل، بقيادة جلالة الملك، للحضور المسيحيّ في المملكة، ومؤكدًا أنّ الأردن يتوّلى دورًا بارز الأهميّة في هذه المنطقة.

المزيد من التفاصيل في تقرير أعدّه مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر