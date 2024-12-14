مقابلة مع الشابة سالي ياسمين عضو الهيئة الاستشارية الدولية للشباب

عشرون شابًا وشابة اجتمعوا لمدة أسبوع في روما لتولي أدوارهم كفريق جديد في الهيئة الاستشارية الدولية للشباب (IYAB)، اختتمه البابا فرنسيس بتشجيعه الشخصي لعملهم.

عُقد من ٩ وحتى ١٣ كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٤ في روما اللقاء الأول للأعضاء الجدد في الهيئة الاستشارية الدولية للشباب (IYAB) حيث اجتمع عشرون شابًا وشابة من مناطق مختلفة من العالم ومن حركات وجمعيات وجماعات دولية متنوعة، للقاء موظفي الدائرة الفاتيكانيّة للعلمانيين والعائلة والحياة، ومشاركة خبرة الاصغاء المتبادل، بهدف بدء الرسالة التي تم تعيينهم من أجلها في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. تُدعى هذه الهيئة كما ورد في الوثيقة الختامية لسينودس الشباب عام ٢٠١٨، لدعم نشاط قسم الشباب في الدائرة المعنية بالعلمانيين والعائلة والحياة كما ستؤدي وظيفة استشارية واقتراحية مهمة، من خلال التعاون بأسلوب سينودسي مع الدائرة، لتعميق القضايا المتعلقة براعوية الشباب ومواضيع أخرى ذات اهتمام عام، بالتعاون أيضًا مع دوائر أخرى من الكوريا الرومانية.

وعلى هامش هذا اللقاء التقت إذاعة الفاتيكان بالشابة سالي ياسمين العضو الجديد في الهيئة الاستشارية الدولية للشباب (IYAB) التي حدّثتنا عن هذه الهيئة ودورها وعن لقائهم بالبابا فرنسيس وتشجيعه الشخصي لهم ولعملهم. لنستمع إلى ما قالته