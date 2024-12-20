وسائل إعلام الفاتيكان تقدم تغطية كاملة لفعاليات يوبيل ٢٠٢٥

بفضل البث الصوتي على إذاعة الفاتيكان ومقاطع الفيديو التي تقدمها وسائل إعلام الفاتيكان، بالتعاون مع موقع يوتيوب، سيتمكن المؤمنون من متابعة كل لحظة رئيسية من يوبيل عام ٢٠٢٥ بفضل موقع فاتيكان نيوز، والتي يتم تقديمها بـ ٥٣ لغة بما في ذلك لغة الإشارة.

في ليلة عيد الميلاد، ٢٤ كانون الأول/ديسمبر، سيفتح البابا فرنسيس الباب المقدس لبدء يوبيل الرجاء. يدعونا الأب الأقدس إلى الصلاة وإعداد أنفسنا طوال هذه السنة لكي "يقوينا هذا اليوبيل في إيماننا، ويساعدنا على التعرّف على المسيح القائم من الموت في وسط حياتنا، ويحوّلنا إلى حجّاج للرجاء المسيحي". هذا الحدث للكنيسة العالمية بأسرها سيتمكن الجميع من عيشه ومشاركته عبر وسائل الإعلام الفاتيكانية (إذاعة الفاتيكان - فاتيكان نيوز، صحيفة "الأوسيرفاتوري رومانو"، وفاتيكان ميديا)، وأيضًا بفضل الاتفاقات مع هيئات البث والصحف والمنصات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم.

بشكل خاص سيسمح موقع فاتيكان نيوز المتعددة الوسائط (نظام متكامل بـ ٥٣ لغة) لكل مؤمن بمتابعة جميع أحداث اليوبيل والبابا بفضل البث الصوتي لإذاعة الفاتيكان ومقاطع الفيديو الخاصة بفاتيكان ميديا والتعاون مع موقع يوتيوب. وبفضل التغطية الكاملة التي يسهل الوصول إليها، سيكون من الممكن المشاركة، في الوقت الحقيقي وعند الطلب، في الأحداث الرئيسية ليوبيل عام ٢٠٢٥، والغوص في رحلة روحية حقيقية غنية بالمحتوى التعليمي والثقافي والتاريخي.

بدءًا من فتح الأبواب المقدسة، بدءًا من الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس، وحتى اختتام السنة المقدسة، ستكون برامج فاتيكان نيوز على موقع يوتيوب متنوعة وجذابة. سيسمح البث المباشر لملايين المؤمنين بالانضمام إلى الصلاة ومشاهدة صور عالية الجودة مع تعليقات وتقارير بلغات عدة، بما في ذلك لغة الإشارة.

بالإضافة إلى البث المباشر، سيقدم موقع فاتيكان نيوز على يوتيوب مجموعة واسعة من محتوى الوسائط المتعددة المصممة لتلبية احتياجات جميع الجماهير:

- مقاطع فيديو قصيرة التي ستلتقط أبرز الأحداث واللحظات الأكثر إثارة في اليوبيل بصيغة سريعة وجذابة، وهي مثالية لسهولة المشاركة والاكتشاف.

- مقابلات حصرية متعمقة مع شخصيات رئيسية وشهود للحياة الكنسية والثقافية، تعكس أهمية اليوبيل وقيمته الروحية في المجتمع المعاصر.

- مدونات صوتية وبودكاست: محتوى صوتي وفيديو مصمم لتشجيع المشاهدين على اكتشاف المواضيع الرئيسية للسنة المقدسة، يقدّم غذاء للفكر وقصص إيمان وشهادات حج من جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى تقديم القرب الروحي للذين لن يتمكنوا من القدوم إلى روما، ستكون هذه الرحلة المتعددة الوسائط (متوفرة أيضًا بالصوت من خلال تطبيق إذاعة الفاتيكان وبالفيديو من خلال تطبيق فاتيكان نيوز)، فرصة لإعادة اكتشاف الإرث الديني والتاريخي والثقافي المرتبط باليوبيل والكنيسة الجامعة. سيتم تصميم كل جزء من المحتوى لخلق جسر بين العالم الرقمي والبعد الروحي، الأمر الذي سيسمح للمؤمنين والمهتمين بأن يشاركوا بشكل فعال في حدث له جذور عميقة في التقليد المسيحي.

كذلك سيتمكن موقع فاتيكان نيوز، بفضل يوتيوب أيضًا، من أن يقدم خبرة تكون في متناول الجميع، ومرافقة كل شخص في رحلة الإيمان والرجاء والشركة العالمية هذه.

