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غالاغر يزور الكاميرون في الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع الاتفاق الإطار مع الكرسي الرسولي غالاغر يزور الكاميرون في الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع الاتفاق الإطار مع الكرسي الرسولي 
الفاتيكان

غالاغر يزور الكاميرون في الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع الاتفاق الإطار مع الكرسي الرسولي

يقوم أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد غالاغر بزيارة إلى الكاميرون بدأت يوم أمس الخميس على أن تنتهي يوم الاثنين المقبل وذلك لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع الاتفاق الإطار مع الكرسي الرسولي.

خلال الزيارة سيلتقي المسؤول الفاتيكاني بوزير الخارجية الكاميروني، قبل أن يقوم بزيارة مجاملة إلى رئيس الحكومة ثم سيعقد لقاء مع الأساقفة المحليين. يوم غد السبت سيحتفل سيادته بالقداس في بازيليك ملكة الرسل في العاصمة ياونديه. ويوم الاثنين سيزور رئيس الأساقفة غالاغر رئيس البلاد بول بليا، قبل أن يتوجه إلى الجامعة الكاثوليكية حيث سيُمنح دكتوراه فخرية.

15 نوفمبر 2024, 10:48
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