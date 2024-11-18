الكاردينال بارولين يحذّر من خطر أن يتحول الإيمان إلى لباس يرتديه المؤمن يوم الأحد وحسب

ألقى نيافته عظة سلط فيها الضوء على أهمية الحفاظ على ذاكرة الماضي، عندما كان الإيمان العنصر الجامع بين المؤمنين المتواجدين بعيداً عن أرضهم وعائلاتهم ولفت في هذا السياق إلى أن تاريخ أبناء الكنيسة القادمين من رومانيا والذين استقبلتهم المدينة الخالدة يذكرنا بالعصور الأولى للمسيحية، أي قبل أن تعرف الكنيسة الانقسامات، آملا أن يشكل الاحتفال مناسبة لإلهام المؤمنين على عيش إيمانهم بمعمق أكبر. هذا ثم حذّر الكاردينال بارولين من خطر أن يتحول الإيمان إلى لباس يرتديه المؤمن يوم الأحد وحسب، لذا من الأهمية بمكان أن ننظر إلى هويتنا المسيحية وإلى ركائز إيماننا، التي تدلنا على الأمور الجوهرية في الحياة، وهي ركائز لا تتبدل مع مرور الأزمنة. وأكد نيافته في الختام أن الاضطرابات التي يشهدها المجتمع والتاريخ ينبغي ألا تؤثر على ملكوت الله الموجود في داخلنا، لأن نفسنا متجذرة في محبته وراسخة عليه ودعا إلى عدم ترك المشاكل تضعف توقعاتنا وآمالنا.