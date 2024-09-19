الحرب في أوكرانيا، بارولين: يجب احترام حقوق الإنسان وتبادل الأسرى

في اتصال فيديو مع مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، شكر أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان المسؤولة الروسية على دورها في تحرير كاهنين أوكرانيين، وذكّر بضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وقد تركز الحديث على تقديم المساعدة للعسكريين الأوكرانيين الأسرى في الاتحاد الروسي وعلى تبادل الجنود الأسرى.

شكر أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، السلطات الروسية على تحرير كاهنين أوكرانيين، إيفان ليفيتسكي وبوهدان هيليتا، كاهنان من رهبانية الفادي الأقدس تم إطلاق سراحهما في حزيران يونيو الماضي، ودعا مجددًا إلى احترام حقوق الإنسان وتبادل أسرى الحرب الذين تم القبض عليهم خلال الصراع بين روسيا وأوكرانيا. جاء ذلك في اتصال فيديو مع تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، تمّ في ١٦ أيلول سبتمبر الماضي وفقًا لمذكرة صدرت عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي.

ونقرأ في المذكرة خلال المحادثة شكر أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان المسؤولة الروسية على دورها في تحرير الكاهنين الأوكرانيين، وذكّر بضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في سياق الصراع الحالي. كما تناول بعض المواضيع الإنسانية، ولاسيما تقديم المساعدة للعسكريين الأوكرانيين الأسرى في الاتحاد الروسي وتبادل الجنود الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.