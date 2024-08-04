الفاتيكان

الكرسي الرسولي: بعض مشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس تشكل إهانة للمؤمنين

لا يمكن للكرسي الرسولي إلا أن ينضم إلى الأصوات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية رافضة الإهانة التي وُجهت إلى الكثير من المسيحيين ومؤمني ديانات أخرى. هذا ما جاء في بيان للكرسي الرسولي أعرب فيه عن الحزن إزاء بعض المشاهد التي تَضَمنها حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية في باريس.

أعرب الكرسي الرسولي في بيان له عن الحزن إزاء بعض المشاهد التي تَضَمنها حفل الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية في باريس في ٢٦ تموز يوليو المنصرم. وأضاف البيان أن الكرسي الرسولي لا يمكنه إلا أن ينضم إلى الأصوات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية رافضة الإهانة التي وُجهت إلى الكثير من المسيحيين ومؤمني ديانات أخرى. وجاء في البيان من جهة أخرى أن حدثا بمثل هذه الأهمية يتحد خلاله العالم حول قيم مشتركة لا يجوز أن يتضمن تلميحات ساخرة من المعتقدات الدينية لأعداد كبيرة من الأشخاص. وختم الكرسي الرسولي بيانه مؤكدا أن حرية التعبير، والتي لا جدل حولها، لها حدود هي احترام الآخرين.