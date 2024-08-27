الكاردينال بارولين يترأس قداسا إلهيا لمناسبة السيامة الأسقفية للمطران كريسبين دوبييل الذي عينه البابا فرنسيس سفيرا بابويا

عين قداسة البابا فرنسيس المطران كريسبين دوبييل كاهن أبرشية برشيميشل البولندية سفيرا بابويا في أنغولا وساوتومي وبرينسيب. ولمناسبة السيامة الأسقفية للمطران ترأس الكاردينال بييترو بارولين السبت قداسا إلهيا في ليجايسك.

ترأس أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين السبت ٢٤ آب أغسطس قداسا إلهيا في ليجايسك البولندية لمناسبة السيامة الأسقفية للمطران كريسبين دوبييل كاهن أبرشية برشيميشل والذي عينه قداسة البابا فرنسيس سفيرا بابويا في أنغولا وساوتومي وبرينسيب. وفي عظته أعرب أمين السر عن الرجاء للمطران دوبييل بأن يحفظ وديعة الإيمان التي أوكلت إليه وأن يحرسها كمدبر جيد وينشر كنوزها كبذرة تأتي بثمارها للكنيسة وللمجتمع المدني.

وسلط الكاردينال بارولين من جهة أخرى الضوء على ضرورة أن نعلن لإنسان اليوم المتخبط أن الرب قد أخذ طبيعة الإنسان وقد فدانا. ومن هذا المنطلق فإن الرب هو سيد واقعنا وما من معنى لجهودنا من أجل بناء مدن علمانية في حال استبعدنا منها الله. كما وتحدث أمين السر عن مهام وواجبات السفير البابوي فأشار إلى ما وصفها بخدمة من أجل خير الكنيسة ولصالح السلام في العالم، خدمة ستكون مثمرة بشكل أكبر كلما كانت مدعومة بشكل أكبر بالصلاة والتأمل في كلمة الله.

هذا وقد توقف الكاردينال بييترو بارولين عند مسيرة دعوة السفير البابوي الجديد وخدمته الكهنوتية، وأشار بشكل خاص إلى سعي المطران كريسبين دوبييل إلى إثراء معارفه والبقاء أمينا للرب. والآن ها هو الرب الذي يعرف تاريخك، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للسفير البابوي الجديد، يدعوك كي تتحد معه بزخم أكبر.