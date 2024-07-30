الكاردينال هوليريش يتحدث عن حج خدام المذبح الذين سيلتقيهم البابا فرنسيس مساء اليوم في ساحة القديس بطرس

حدث يشكل لحظة فرح وبركة وعلامة وحدة أمام الحروب والمعاناة والظلم. بهذه الكلمات تحدث رئيس أساقفة لوكسمبورغ الكاردينال جان كلود هوليريش عن حج خدام المذبح إلى روما الذي بدأ أمس ويستمر حتى ٣ آب أغسطس ويتضمن لقاء البابا فرنسيس مع المشاركين فيه في السادسة من مساء اليوم في ساحة القديس بطرس.

سيلتقي قداسة البابا فرنسيس في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء ٣٠ تموز يوليو في ساحة القديس بطرس خدام المذبح المشاركين في الحج إلى روما الذي بدأ أمس ويستمر حتى ٣ آب أغسطس. ويأتي الفتية المشاركون في الحج من ٢٠ بلدا ويزيد عددهم عن الخمسين ألفا.

ولتقديم هذا الحدث عُقد مؤتمر صحفي أمس الاثنين ٢٩ من الشهر ترَأسه الكاردينال جان كلود هوليريش رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس مؤسسة Coetus Internationalis Ministrantium الدولية التي تأسست سنة ١٩٦٠ وتجمع مسؤولي الأبرشيات عن الخدمة الرعوية لخدام المذبح. وعرَّف الكاردينال بتفاصيل هذا الحج والذي اختير شعاره "معك"، فأشار إلى أعداد المشاركين التي تزيد عن خمسين الف يرافقهم أكثر من ١٢ ألف شخص من المتطوعين وألفين من العاملين الرعويين وذلك من ٨٨ أبرشية من ٢٠ بلدا.

وواصل رئيس الأساقفة واصفا تجمع هذه الأعداد من خدام المذبح والمرافقين لهم في روما بلحظة فرح وبركة مميزة جدا. وشدد على أن شعار هذه الدورة من الحج هو تذكير ثمين بقرب الله، بوعده الذي هو عزاء وتشجيع. فالله لا يرافقنا فحسب بل يعضدنا في كل تحدٍ، قال الكاردينال هوليريش مضيفا أن هذا أمر هام جدا وخاصة بالنسبة لشباب اليوم. وتابع أن هذا الحج يوفر إمكانية عيش خبرةِ تعددية ووحدة ليست بديهية حسبما ذكر، وذلك أمام الأنباء اليومية حول الحروب والمعاناة والظلم. ثم أكد رئيس أساقفة لوكسمبورغ ورئيس مؤسسة Coetus Internationalis Ministrantium أن هناك التزاما مشتركا يوحد خدام المذبح، أن يكونوا بناة سلام.

هذا وشارك في المؤتمر الصحفي رئيس لجنة الشباب في مجلس أساقفة المانيا المطران يوهانس فوبي والذي تحدث عما وصفه بالإيمان العميق الذي يوحد هؤلاء الفتية. وأضاف مؤكدا الفخر بما يقدمون من مثال للشجاعة وأن بإمكاننا ان نتعلم الكثير منهم. وتابع أن خدام المذبح يشكلون شهادة منيرة في فترة غالبا ما يكون فيها من الصعب بالنسبة للفتية والشباب أن يكونوا حضورا فاعلا في الكنيسة.

ومن المشاركين في المؤتمر الصحفي الأمين العام لمؤسسة Coetus Internationalis Ministrantium المطران توبياس كنيل والذي أشار إلى مشاركة ٣٥ أسقفا في هذا الحج، كما وسلط الضوء على أن العدد الأكبر من خدام المذبح المشاركين يأتي من المانيا، ٣٥ ألفا، وهناك مشاركة كبيرة للفتية القادمين من النمسا، بلجيكا، كرواتيا وفرنسا. وأضاف الأمين العام أن هذا الحج يرغب في تعزيز الدمج.

هذا وقد تحدث إلى موقع فاتيكان نيوز عدد من خدام المذبح المشاركين في هذا الحج متوقفين عند المشاعر القوية المرافقة لهذا الحدث، وخاصة استعدادا للقاء البابا فرنسيس اليوم. أشارت على سبيل المثال ميا روتيبرميل، والتي تقوم بهذه الخدمة منذ ٨ سنوات وتشارك في الحج إلى روما للمرة الأولى، إلى الوشاح الهدية الذي ستمنحه للأب الأقدس. أما توبياس كيس من رومانيا فتحدث عن سعادته لمشاركته في الحج الذي يشكل فرصة لتبادل الآراء والتعبير عن مشاعرنا حسبما ذكر. تحدث آخرون عن أن كونهم خداما للمذبح يعني عيش شركة مع أترابهم من جهة وعيش الشركة مع الله بشكل أكثر زحما من جهة أخرى.