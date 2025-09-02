البابا لاوُن الرابع عشر يصلّي من أجل علاقتنا بالخليقة

في رسالة الفيديو لنيته للصلاة لشهر أيلول سبتمبر ٢٠٢٥ يدعو البابا لاون الرابع عشر، للصلاة لكي، وإذ يُلهمنا القديس فرنسيس، نختبر اعتمادنا المتبادل على جميع المخلوقات، التي يحبّها الله والتي تستحق الحب والاحترام.

صدرت عصر الثلاثاء ٢ أيلول سبتمبر ٢٠٢٥، رسالة الفيديو للبابا لاوُن الرابع عشر لنيته للصلاة لشهر أيلول سبتمبر التي يتم بثها شهرياً من خلال شبكة الصلاة العالمية للبابا والتي يدعو قداسة البابا فيها هذا الشهر للصلاة لكي، وإذ يُلهمنا القديس فرنسيس، نختبر اعتمادنا المتبادل على جميع المخلوقات، التي يحبّها الله والتي تستحق الحب والاحترام.

قال البابا لاوُن الرابع عشر: يا رب، أنت تحبّ كلّ ما خلقته، ولا وجود لشيء خارج سرّ حنانك. كلّ خليقة، مهما كانت صغيرة، هي ثمرة محبّتك ولها مكان في هذا العالم. حتى أبسط حياة أو أقصرها هي محاطة بعنايتك. وعلى مثال القدّيس فرنسيس الأسيزي، نريد نحن أيضًا أن نقول اليوم: "كُن مُسبَّحًا، يا ربّي!". من خلال جمال الخليقة، تتجلّى لنا كينبوع صلاح. نسألك: افتح أعيننا كي نتعرّف عليك، ونتعلَّم من سرّ قربك من كلّ الخليقة أنّ العالم ليس مجرّد مشكلة نبحث لها عن حلّ، بل هو سرّ نتأمّله بامتنان ورجاء. ساعدنا على اكتشاف حضورك في كلّ الخليقة، لكي، وبالاعتراف به بالكامل، نشعر ونعرف أنّنا مسؤولون عن هذا البيت المشترك الذي تدعونا فيه إلى حفظ واحترام وحماية الحياة في جميع أشكالها وإمكاناتها. كُن مُسبَّحًا، يا ربّ! آمين.

في الصلاة الجديدة التي يتلوها في الفيديو، يطلب الحبر الأعظم من الرب أن يساعدنا على اكتشاف حضوره في كلّ الخليقة، لكي نشعر ونعرف أنّنا مسؤولون عن هذا البيت المشترك الذي يدعونا فيه إلى حفظ واحترام وحماية الحياة". وتبرز الاستمرارية بين تعليم البابا لاون الرابع عشر وتعليم البابا فرنسيس، مؤلّف الرسالة العامّة "كن مسبّحًا" (٢٠١٥)، بشكل خاص في الإشارة إلى القدّيس فرنسيس: " وعلى مثال القدّيس فرنسيس الأسيزي، نريد نحن أيضًا أن نقول اليوم: "كُن مُسبَّحًا، يا ربّي!".

إنَّ الفيديو الذي يرافق نيّة صلاة البابا والصلاة التي يتلوها يسلّطان الضوء على الزمن الخاص الذي يُحتفل فيه بـ زمن الخليقة ٢٠٢٥، والذي يجمع بين مناسبتين: مرور ٨٠٠ عام على نشيد المخلوقات للقدّيس فرنسيس الأسيزي، والذكرى العاشرة للرسالة العامّة كن مسبّحًا للبابا فرنسيس. إنَّ الطابع الفرنسيسكاني لنيّة صلاة الأب الأقدس يتجلّى في بعض المشاهد الواردة في الوثائقي القدّيس فرنسيس الأسيزي – علامة تناقض، والتي قدّمتها شركة الإنتاج الأميركية "10th Hour Production" لشبكة الصلاة العالمية للبابا. أمّا ذكرى الرسالة العامّة كن مسبّحًا فتظهر من خلال القدّاس الذي احتفل به البابا لاوُن الرابع عشر في ٩ تموز يوليو الماضي في "الكاتدرائيّة الطبيعيّة" – كما وصفها في عظته – في "قرية كن مسبّحًا" في كاستل غاندولفو: إفخارستيا بحسب صيغة القدّاس من أجل العناية بالخليقة (Missa pro custodia creationis) التي أضافها البابا إلى القدّاس الروماني في مناسبة مرور عشرة سنوات على الرسالة العامّة للبابا فرنسيس.

ومن بين الذين شاركوا في ذلك القدّاس الكاردينال مايكل تشيرني اليسوعي، عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، الذي دعم إعداد هذا الفيديو. ويشدّد الكاردينال تشيرني قائلاً: "إنّ يوبيل الرجاء والذكرى العاشرة للرسالة العامّة كن مسبّحًا يدعوانا إلى زمن من الامتنان والالتزام والعناية ببيتنا المشترك". ويضيف: "كلّ خليقة، حتى تلك الصغيرة، هي تعبير عن محبّة الله، وفي الصلاة نعترف بقيمة وقدسيّة كلّ حياة. إنّ الأب الأقدس يحثّنا على اكتشاف حضور الله في الخليقة: ومن خلال التأمّل فيها، نحن مدعوّون إلى الحفاظ عليها، والمصالحة معها، والعيش بانسجام، والدفاع عنها بروح نبوية، واحترام كلّ إنسان، وتعزيز سلام دائم ومستدام."

وفي رسالته "بذور السلام والرجاء" بمناسبة اليوم العالمي العاشر للصلاة من أجل العناية بالخليقة (الذي احتُفل به بالأمس، الأوّل من أيلول سبتمبر)، يؤكّد البابا لاون الرابع عشر أنّ تدمير الطبيعة، وهو نتيجة الخطيئة البشرية، يضرّ بشكل خاص بالفقراء والأشخاص الأشدَّ ضعفًا. فالعدالة البيئية، كما كتب، "تمثّل حاجة ملحّة تتجاوز مجرّد حماية البيئة. إنّها في الواقع مسألة عدالة اجتماعية واقتصادية وأنثروبولوجية"، إضافة إلى كونها مطلبًا لاهوتيًا. وبما أنّ الأشدّ هشاشة هم الذين يعانون أكثر من آثار التغيّر المناخي والتدهور البيئي، فإنّ "العناية بالخليقة تصبح مسألة إيمان وإنسانيّة."

ويشير الأب كريستوبال فونيس اليسوعي، المدير الدولي لشبكة الصلاة العالمية للبابا، إلى أنّ نيّة هذا الشهر "تذكّرنا بترابط هذا العالم: إذ لا يمكننا أن نفصل رفاهية الإنسان عن رفاهية باقي سكّان الأرض وعن "حالة صحّة" كوكبنا". ويضيف: "يدعونا البابا هذا الشهر لكي نتأمَّل حول كيف تؤثّر أفعالنا على الطبيعة، عمل الله؛ ونبحث عن أنماط حياة تعزّز استعادة التوازن الطبيعي والانسجام بين الإنسان والبيئة. ففي عالم يسوده التنافس والسرعة ومنطق الاستهلاك، يتوق جزء كبير من البشرية بعمق إلى أسلوب صالح للحياة، أقرب إلى الطبيعة وأكثر احترامًا لها؛ أسلوب يسمح لنا بأن نتأمّلها بصمت مُتنبِّه، لكي نبلغ إلى اللقاء بأنفسنا وبالله وبالآخرين."

وبحسب الأب فونيس، يمكن للقدّيس فرنسيس أن يلهمنا في هذا المسار نحو حياة "أبسط، أقل استهلاكية؛ حياة تقوم على علاقة أخوية مع الآخرين ومع الطبيعة، وعلى علاقة بنوية مع الله، يسودها الحب والامتنان".