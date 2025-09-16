غزة، البابا يتّصل بالكاهن رومانيلّي: قلق وقرب

من كاستل غاندولفو، اتصل البابا لاوُن الرابع عشر اليوم بكاهن رعية العائلة المقدّسة للاطّلاع على الأوضاع، غداة الهجوم البرّي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة. وقد عبّر الحبر الأعظم عن قلقه لما يجري، وأكّد صلاته لجميع الذين يلجأون إلى الرعية.

إن البابا لاوُن الرابع عشر لا يحوّل نظره عن غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي ليل أمس، قبل ساعة من منتصف الليل، الهجوم البرّي، فيما أفادت وسائل الإعلام في القطاع عن وقوع ٣٧ غارة في غضون ٢٠ دقيقة، وعن فرار جماعي للسكان من المنطقة الشمالية الغربية. وللاطّلاع مباشرة على الوضع، أجرى البابا صباح الثلاثاء مكالمة هاتفية من كاستل غاندولفو – حيث قضى الليل وجزءاً من النهار – مع الكاهن الأرجنتيني الأب غابرييل رومانيلّي، كاهن رعية العائلة المقدّسة. وقد أكّدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي حصول الاتصال.

إنّ رعية العائلة المقدّسة – التي كانت قد تعرّضت في حزيران يونيو الماضي لغارة إسرائيلية أصابت أُصيب فيها الأب رومانيلّي نفسه – تواصل مساعدة حوالي ٤٥٠ شخصاً لجأوا إليها، إضافة إلى كل من يقصدها، من خلال توزيع الطعام والماء، وإبقاء الصيدلية الداخلية مفتوحة. كما يواصل المركز الرعوي نشاطه مع الأطفال والشباب، وتقديم المساعدة للمسنين والمرضى، على الرغم من تصاعد حدّة الصراع.

وجاء في بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي: “إنّ البابا قد عبّر عن قلقه لما يجري، وأكّد للأب غابرييل، ولجميع الذين يقصدون الرعية، قربه الروحي وصلاته من أجلهم”