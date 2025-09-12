البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيس وزراء دومينيكا

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الجمعة الثاني عشر من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس وزراء كومنولث دومينيكا السيد روزفيلت سكيريت الذي التقى لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، كما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي ودومينيكا، وتم التوقف من ثم عند الإسهام القيّم الذي تقدمه الكنيسة في البلاد لاسيما في مجال المساعدة الاجتماعية والتعليم. كما تم التطرق خلال المحادثات إلى بعض المواضيع الاجتماعية السياسية الراهنة في المنطقة والبلاد كالتحديات الاجتماعية وعواقب تغير المناخ، مع تجديد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون المتبادل لخير شعب دومينيكا.