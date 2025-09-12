البابا لاوُن الرابع عشر يستقبل رئيسة جمهورية مولدوفا

بيان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

استقبل قداسة البابا لاوُن الرابع عشر صباح اليوم الجمعة الثاني عشر من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيسة جمهورية مولدوفا السيدة مايا ساندو التي التقت لاحقًا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد غالاغر، كما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة القائمة مع أمل تعزيزها. وتم التطرق من ثم إلى وضع السلام والأمن على الصعيد المحلي، الإقليمي والدولي، مع إشارة خاصة إلى التطورات الأخيرة في أوكرانيا.