البابا: ليصار إلى وقف إطلاق للنار واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ

في ختام مقابلته العامة البابا لاون الرابع عشر يعبر عن قربه من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يُجبر بالقوّة على النزوح – مرّة أخرى – عن أرضه

في ختام مقابلته العامة مع المؤمنين وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر نداء قال فيه: أُعرب عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَراً بالقوّة على النزوح – مرّة أخرى – عن أرضه. وأمام الربّ القدير الذي أوصى قائلاً: "لا تقتل"، وأمام البشريّة جمعاء، تبقى لكلّ إنسان كرامة لا تُنتهك، يجب احترامها وحمايتها.

تابع الأب الأقدس يقول أجدّد ندائي من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ. وأدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة.