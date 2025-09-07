البابا لاوُن الرابع عشر يحَيي المشاركين في عيد العائلة الذي تنظمه حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان للعاملين في الفاتيكان

فرح عيش العائلة، هذا ما تحدث عنه البابا لاوُن الرابع عشر مساء أمس السبت خلال تحيته العائلات المشاركة في عيد العائلة الذي تنظمه حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان.

في باحة مقر حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان وجه قداسة البابا لاوُن الرابع عشر مساء أمس السبت ٦ أيلول سبتمبر تحية إلى العائلات المشاركة في عيد العائلة والذي تنظمه الحاكمية منذ سنوات للعاملين في الفاتيكان، وقد كان هناك أمس عدد كبير من العائلات والأطفال. وبدأ الأب الأقدس تحيته للحضور مشيرا إلى كم هو جميل أن نجتمع معا وخاصة في هذا العيد المخصص للعائلات، ومن الجميل جدا رؤيتكم جميعا أيها الأطفال، قال قداسته. وتابع البابا حديثه إلى الصغار مشيرا إلى أنه ومثل محبة آبائهم وأمهاتهم لهم فإننا حين نتجمع كلنا بهذا الشكل نحب بعضنا البعض لأننا نشكل عائلة الله مع أخينا وأفضل أصدقائنا، يسوع.

وواصل البابا لاوُن الرابع عشر أننا بهذه القلوب المنفتحة نريد عيش هذه اللحظة الجميلة، فرح كوننا عائلة، فرح أن نكون جميعا متحدين وأن نكون أصدقاء أحدنا للآخر، والاحتفال بهذه العطية، عطية العائلة التي وهبنا الرب إياها. ثم ختم قداسة البابا مرحبا مجدَّدا بالجميع وشاكرا إياهم على ترحيبهم به. ثم شدد على أهمية هذه الشهادة للعائلة في عالم اليوم، وشكر الجميع على هذه الشهادة وعلى حضورهم هنا هذا المساء وعلى كل ما يفعلون، وذلك أيضا من خلال تضحيات كبيرة في بعض الأحيان، من أجل العيش متحدين في العائلة مقدمين هذه الرسالة.